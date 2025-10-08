Pogoda na 5 dni. Nadchodzą pochmurne dni. Gdzie będzie padać?

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Polska pozostaje pod wpływem rozległego wiru niżowego znad Północnego Atlantyku. Nad krajem przemieszczają się front ciepły i chłodny, co powoduje duże zachmurzenie z opadami deszczu. Od południowego zachodu wlała się łagodna masa powietrza polarnego, w której temperatura w czwartek na zachodzie może przekroczyć 15 stopni Celsjusza.

W kolejnych dniach czeka nas ciąg dalszy pogody atlantyckiej. Polska pozostanie pod wpływem niżu przemieszczającego się znad Północnego Atlantyku w kierunku Skandynawii, a następnie północnej Rosji. Od zachodu rozpychać się ma jednak silny wyż Sieglinde, obejmujący zachodnie regiony kraju. Staje się on powoli blokadą dla cyrkulacji zachodniej powietrza, wymuszając w przyszłym tygodniu spływ zimna z północy i znaczne ochłodzenie.

Do niedzieli Polska pozostanie jednak w umiarkowanie ciepłym powietrzu polarnym, w zasięgu frontów atmosferycznych niosących okresami deszcz, głównie we wschodniej połowie kraju. Dopiero w poniedziałek od północy wkroczy front chłodny, pchany przez zimne masy powietrza pochodzące z rejonu Grenlandii.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek czeka nas duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami na zachodzie i północy kraju. Okresami spadnie deszcz o natężeniu do 5 litrów na metr kwadratowy. Opady nie pojawią się jedynie na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 12-13 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 15 st. C w centrum, do 16-17 st. C na zachodzie. Wiatr, zachodni i północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany, a na Wybrzeżu chwilami dość silny.

W piątek możemy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Na zachodzie, Pomorzu i Warmii na ogół obędzie się bez opadów, w pozostałych rejonach spadnie do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 12-13 st. C na wschodzie i południowym wschodzie, przez 14 st. C w centrum, do 15-16 st. C na zachodzie i Pomorzu. Powieje umiarkowanie i dość silnie z północnego zachodu. Porywy osiągną prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę będzie pochmurnie z niewielkimi przejaśnieniami. W większości Polski spodziewany jest słaby, przelotny deszcz do 3 l/mkw. Ominie on tylko zachodnią część kraju. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 13 st. C na południowym wschodzie, przez 14 st. C w centrum, do 15-16 st. C na zachodzie. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 50 km/h. W niedzielę niebo będzie zachmurzone w znacznym stopniu, ale można liczyć na większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Przelotnie popadać może jedynie na północnym wschodzie. Temperatura osiągnie maksymalnie od 13 st. C na Podlasiu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu.

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek powita nas pochmurną pogodą, ale z większymi przejaśnieniami. Na południu i północy kraju prognozuje się opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Podlasiu, przez 12 st. C w centrum, do 14 st. C na Podkarpaciu. Odczuwalny będzie umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu.

