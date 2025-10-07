Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Intensywne opady deszczu. Tu trzeba uważać

Intensywne opady deszczu
Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne. W części kraju obowiązują żółte alarmy przed intensywnymi opadami deszczu. Synoptycy przygotowali też prognozę zagrożeń.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali oraz prognozę zagrożeń.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Żółte alarmy obowiązują w województwie śląskim, w powiatach cieszyńskim i bielskim.

Obserwuje się i prognozuje dalsze występowanie słabych i umiarkowanych opadów deszczu. Spodziewana wysokość opadów do końca ważności ostrzeżenia, tj. do godz. 20.00 we wtorek 7 października, miejscami wyniesie od 15 do 20 l/mkw., co będzie skutkować całkowitą sumą opadów za okres ich występowania rzędu 40-55 l/mkw.

Ostrzeżenia IMGW
Ostrzeżenia IMGW
Źródło: IMGW
Dziś wiele deszczowych miejsc, do 17 stopni
Dowiedz się więcej:

Dziś wiele deszczowych miejsc, do 17 stopni

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek

We wtorek oprócz ulew w wielu regionach kraju mogą pojawić się gęste mgły. IMGW planuje wydać przed nimi ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Alarmy mogą obowiązywać w województwach: pomorskim (we wschodnich powiatach), warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, łódzkim, małopolskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim (w powiatach wschodnich), wielkopolskim (w powiatach wschodnich), kujawsko-pomorskim (poza powiatami północno-zachodnimi).

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek
Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek

Na środę i czwartek nie są prognozowane żadne zagrożenia ze strony pogody, ale już w piątek mogą pojawić się alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w nadmorskich powiatach województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
Źródło: IMGW
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Polska pod wpływem atlantyckich niżów. Co to oznacza

Polska pod wpływem atlantyckich niżów. Co to oznacza

Na jaką temperaturę się szykować

Na jaką temperaturę się szykować

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Autorka/Autor: fw

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
IMGWostrzeżenia
Czytaj także:
W Himalajach trwa akcja ratunkowa
Setki osób wciąż czekają na pomoc. Śnieg uwięził turystów
Świat
Deszcz
Dziś wiele deszczowych miejsc, do 17 stopni
Prognoza
Mount Everest
"Everest był, jest i będzie magnesem dla wielu osób"
Świat
Noc, wczesna jesień, po deszczu, chłodno
Noc i dzień pod znakiem deszczu
Prognoza
Asteroida, Ziemia
Minęła Ziemię ekstremalnie blisko
Nauka
Mgła, zamglenia, gęste mgły
Ponad połowa kraju może być objęta alarmami
Prognoza
Deszczowo
Polska pod wpływem atlantyckich niżów. Co to oznacza
Prognoza
kuchenka gazowa
Seria zgłoszeń o wycieku gazu, na miejscu znaleźli duriany
Ciekawostki
Słowenia
Masa śniegu spadła na turystów. Nie żyją
Świat
Ludzie ratowani z zerwanego mostu w Bengalu Zachodnim w Indiach
Powodzie zerwały mosty. Ludzie zjeżdżali na linach
Świat
Bociany w październiku, Wielkie Oczy (Podkarpackie)
Nie wszystkie bociany odleciały. Co robić, gdy się na nie natkniemy?
Polska
Amur biały
Te ryby mogą spowodować katastrofę ekologiczną
Świat
Niedźwiedź czarny
Rzadki atak niedźwiedzia. Turysta nie przeżył
Świat
Silny wiatr
Trwa sztorm na Bałtyku. Mocno wieje na wybrzeżu
Prognoza
Deszcz, parasol, jesień, chłód
Tutaj na pewno przydadzą się parasole
Prognoza
Zjawisko nad Bałtykiem
Woda w Bałtyku się cofnęła i odkryła dno
Polska
Noc, deszczowo
Zapowiada się deszczowa noc
Prognoza
Tajfun Matmo uderzył
Tajfun zakłócił wielkie świętowanie. Odwołane loty, ewakuacje
Świat
Nil wylał
Nil wylał. Wezwanie do ewakuacji
Świat
Zabezpieczanie domu zniszczonego przez osuwisko w mieście Dhulikhel w Nepalu
Błoto porywało domy. Liczba zabitych się podwoiła
Świat
Wysokie temperatury w rejonie Wielkich Jezior
W kalendarzu październik, na termometrze lipiec
Świat
Usuwanie skutków sobotnich wichur
Wiało tak mocno, że łamały się drzewa
Polska
Pogoda na 16 dni
Na jaką temperaturę się szykować
Prognoza
Rzeka Tacubaya w mieście Meksyk jest wypełniona odpadami
Śmieci spowodowały powódź. Tysiące zniszczonych domów
Świat
Deszcz
Dziś spadnie deszcz, może zagrzmieć
Prognoza
Porywy wiatru we Francji w sobotę
Dwie ofiary śmiertelne burzy Amy we Francji
Świat
Mrówka rudnica (łac. Formica rufa)
Wrzucili kilka mrówek do słoika z mlekiem i zrobili jogurt
Nauka
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Noc z silnym wiatrem. Gdzie należy uważać
Prognoza
Noc, deszczowo
Przez Polskę przejdą opady. Pogoda na jutro
Prognoza
Policjanci ruszyli na pomoc myśliwemu, który utknął w kurzawce
Polował na kaczki, kurzawka zapolowała na niego
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica