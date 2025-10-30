Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wichury w Polsce. Wypadki na drogach, ranni kierowcy

Wypadek na DW 333 na wysokości zjazdu na Rynarcice i Rudną
Drzewo spadło na dom we Wrocławiu
Źródło: Artur Łukaszewicz/TVN24
Setki interwencji strażaków, powalone drzewa i wypadki na drogach - to skutki silnego czwartkowego wiatru. Groźne wichury pojawiły się między innymi na Pomorzu Zachodnim, Dolnym Śląsku, Wielkopolsce i Mazowszu. W kraju obowiązują pomarańczowe i żółte alarmy wydane przez IMGW.

Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w czwartek przez Polskę przetacza się chłodny front atmosferyczny, który niesie ze sobą opady i silny wiatr. Porywy dochodzą do 80 kilometrów na godzinę, a na wybrzeżu - nawet 90-100 km/h.

W związku z ulewami i silnym wiatrem strażacy interweniowali setki razy. Zgłoszenia dotyczyły między innymi powalonych drzew, wypadków na drogach i połamanych gałęzi. W wielu województwach obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Drzewo spadło na dom we Wrocławiu

W województwie dolnośląskim strażacy odnotowali do tej pory 141 zdarzeń pogodowych. W samym Wrocławiu służby otrzymały około 80 zgłoszeń. Do jednego z incydentów doszło przy ul. Tęczowej, gdzie topola upadła na budynek. Z kolei w okolicy Lubina, na drodze wojewódzkiej nr 333, na samochód osobowy jadący w stronę Lubina spadło drzewo. Pojazdem podróżowały dwie kobiety, które zostały przetransportowane do szpitala.

Później inny samochód jadący w kierunku Polkowic zatrzymał się przed powalonym drzewem, ale kierowca jadący tuż za nim nie zdążył wyhamować, doszło do stłuczki. Obaj kierowcy zostali przetransportowani do szpitala. Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej. 

W województwie opolskim strażacy odnotowali do tej pory 55 zdarzeń pogodowych - sytuacja już jest stabilna.

Wypadek na DW 333 na wysokości zjazdu na Rynarcice i Rudną (zdjęcia: lubin.policja.gov.pl)
Wypadek na DW 333 na wysokości zjazdu na Rynarcice i Rudną
Wypadek na DW 333 na wysokości zjazdu na Rynarcice i Rudną
Źródło: lubin.policja.gov.pl
Wypadek na DW 333 na wysokości zjazdu na Rynarcice i Rudną
Wypadek na DW 333 na wysokości zjazdu na Rynarcice i Rudną
Źródło: lubin.policja.gov.pl
Wypadek na DW 333 na wysokości zjazdu na Rynarcice i Rudną
Wypadek na DW 333 na wysokości zjazdu na Rynarcice i Rudną
Źródło: lubin.policja.gov.pl

Nawałnica w Wielkopolsce

Rzecznik prasowy wielkopolskiej PSP mł. asp. Martin Halasz przekazał, że do godz. 18 strażacy odnotowali w całym regionie 150 interwencji związanych z sytuacją pogodową. Najwięcej zgłoszeń dotyczy usunięcia wiatrołomów. Strażacy nie mają informacji, by z powodu przechodzących nad regionem nawałnic ktokolwiek został ranny. Najwięcej zdarzeń odnotowano w rejonie Poznania (30), Konina (15) i Szamotuł (12). W Wydartowie w powiecie gnieźnieńskim silny wiatr zerwał dach budynku zamieszkiwanego przez siedem osób. Nawałnica częściowo zerwała lub uszkodziła także dachy łącznie trzech budynków mieszkalnych i gospodarczych w miejscowościach: Czerwonka (powiat słupecki), w Słodkowie (powiat turecki) oraz w Kościanie.

Alert RCB w kolejnych miejscach. "Zachowaj ostrożność"
Dowiedz się więcej:

Alert RCB w kolejnych miejscach. "Zachowaj ostrożność"

Cmentarz komunalny w Koszalinie zamknięty

Jak poinformowała rzeczniczka koszalińskiego urzędu miejskiego, wszystkie wejścia na cmentarz komunalny w Koszalinie zostały zamknięte w czwartek o godz. 17.30. Makarewicz dodała, że kilkadziesiąt minut przed planowaną godziną zamknięcia cmentarza, czyli przed 20, służby miejskie były już na miejscu i informowały ludzi o tej nagłej sytuacji spowodowanej pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi. Zaapelowała o dostosowanie się do zaleceń służb. - Wieje silny wiatr, jego powiewy się nasilają, dlatego dla dobra i bezpieczeństwa odwiedzających groby zapadła decyzja o wcześniejszym zamknięciu cmentarza. Decyzja dotyczy wyłącznie czwartku. Liczymy na to, że wiatr się uspokoi i w piątek cmentarz będzie otwarty od godziny 6. O ewentualnych zmianach będę informować na bieżąco - powiedziała Anna Makarewicz.

Ogromny obszar, na którym pogoda może być groźna
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ogromny obszar, na którym pogoda może być groźna

Prognoza

Interwencje na Pomorzu Zachodnim

Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie aspirant Dariusz Schacht poinformował, że w godzinach 8-14 strażacy odnotowali 24 zdarzenia związane z silnym wiatrem. Dotyczyły one głównie drzew i konarów powalonych na drogi. Najwięcej zdarzeń, po sześć, odnotowały komendy w Gryfinie i Szczecinie.

Jedno z najpoważniejszych zdarzeń odnotowano około godziny 13.50. Dyżurny Wydziału Kwatermistrzowskiego PSP w Szczecinie otrzymał zgłoszenie dotyczące drzewa, które spadło na samochód osobowy przy ulicy Szpitalnej. Nikt nie potrzebował pomocy medycznej, a strażacy prowadzą działania na miejscu.

Także w Kołobrzegu mocno wiało. Oficer prasowy KP PSP w Kołobrzegu mł. asp. Damian Romańczuk poinformował, że przy ul. Mickiewicza w Kołobrzegu dwa samochody zostały zniszczone przez powalone drzewa. Nie było osób poszkodowanych. W mieście miało miejsce 16 zdarzeń związanych z silnym wiatrem.

Drzewo spadło na samochód w województwie zachodniopomorskim
IMG-20251030-WA0001
IMG-20251030-WA0001
Źródło: Dariusz
IMG-20251030-WA0002
IMG-20251030-WA0002
Źródło: Dariusz

Uszkodzone i zerwany dachy w woj. łódzkim

W województwie łódzkim od godziny 13 do godziny 17 służby otrzymały 138 zgłoszeń związanych z silnym wiatrem. Najwięcej w powiatach: kutnowskim (16), zgierskim i łowickim (po 11), radomszczańskim, piotrkowskim oraz w Łodzi (po 10). Większość z nich (88) dotyczyła wiatrołomów. Ponadto strażacy odnotowali cztery uszkodzone i dwa zerwane dachy. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.

Powalone drzewo w województwie łódzkim
Powalone drzewo w województwie łódzkim
Źródło: KM PSP Skierniewice 

Niebezpieczna aura w Warszawie

Groźna pogoda dała także o sobie znać na Mazowszu. Burze przeszły głównie nad powiatem warszawskim zachodnim i pruszkowskim oraz nad samą Warszawą. Padało m.in. w Błoniu, Ożarowie Mazowieckim, Lesznie, Piastowie, Legionowie, Łomiankach, Nadarzynie, Starych Babicach i Jabłonnie. Przelotnym, ale silnym opadom deszczu towarzyszyły porywy wiatru.

W Warszawie strażacy mieli sporo wyjazdów do uszkodzonych drzew i połamanych gałęzi. Najpoważniej sytuacja wyglądała na Wielickiej na Mokotowie. Więcej szczegółów znajdziesz w tvnwarszawa.pl

Uszkodzone drzewa przy ulicy Wielickiej
Uszkodzone drzewa przy ulicy Wielickiej
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: jzb,kp, fw

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: lubin.policja.gov.pl

Udostępnij:
TAGI:
dolnośląskieZachodniopomorskiewiatrStraż pożarna
Czytaj także:
Noc z silnym wiatrem i opadami deszczu
Nadchodzi niespokojna noc
Prognoza
Burza, piorun
Gdzie jest burza? Grzmi, pada, wieje z dużą prędkością
Polska
Deszcz, wiatr, chłód, zimno
Ogromny obszar, na którym pogoda może być groźna
Prognoza
Melissa zalała na Kubie wiele domów
"Katastrofalne" to "łagodne określenie"
Świat
1 listopada, Wszystkich Świętych, cmentarz
Czy na cmentarz trzeba będzie zabrać parasol?
Prognoza
Jamajka "przed" i "po" przejściu huraganu Melissa
Zdjęcia satelitarne pokazują tragedię Jamajki
Świat
Cyklon Montha nawiedził wschodnie Indie
Cyklon Montha. Zabici, wstrzymane wyprawy na Mount Everest
Świat
Silny wiatr
Alert RCB w kolejnych miejscach. "Zachowaj ostrożność"
Polska
Front atmosferyczny przyniesie do Polski duże opady
Tak dynamiczny front przejdzie przez Polskę
Prognoza
Asteroida mijająca Ziemię - wizualizacja
Była bliżej Ziemi niż Księżyc. Zauważono ją tuż przed przelotem
Świat
Małpy uciekły z ciężarówki. Niemal wszystkie zostały uśmiercone
Małpy uciekły z rozbitej ciężarówki. Niemal wszystkie zostały uśmiercone
Świat
Deszcz, parasole
Deszczowy front nad Polską, możliwe burze. Pogoda na dziś
Prognoza
Ostrzeżenia przed silnym wiatrem
Tu może silnie wiać. Alarmy IMGW w trzech województwach
Prognoza
Park, noc, jesień, latarnia
Nocą możliwe są lokalne zamglenia i opady
Prognoza
Mieszkańcy Haiti odczuwają skutki zbliżającego się huraganu
25 osób nie żyje. Żywioł nie oszczędził także tego kraju
Świat
Helikopter rozbił się w Himalajach
Rozbił się helikopter, który leciał na pomoc uwięzionym turystom
Świat
Zniszczenia na Kubie po przejściu huraganu Melissa
Polski ksiądz na Kubie: przez okno widzę obalone słupy elektryczne
Świat
Oko huraganu Melissa na zdjęciu satelitarnym
Huragan Melissa. Sonda pokazała oko bestii
Świat
Prezenter emocjonalnie reaguje na nadchodzący huragan Melissa
Przedstawiał prognozę pogody, nagle złapał się za głowę. "O mój Jezu Chryste!"
Świat
Prawdopodobieństwo wystąpienia podmuchów wiatru o sile burzy tropikalnej w ciągu nadchodzących 5 dni
Co jeszcze znajdzie się na drodze Melissy
Świat
Ogromne zniszczenia w mieście Black River
Ich domy zmiotło, uciekli na komisariat. Huragan podążył za nimi
Świat
Black River, Jamajka, huragan Melissa (29.10.2025)
Całe regiony odcięte od świata, ulicami "dosłownie płyną rzeki"
Świat
Jamajka
Jak wygląda sytuacja na Jamajce? Kamera na żywo
Świat
Po deszczach z przejaśnieniami
Rozpogodzenia, słaby deszcz i silny wiatr. Pogoda na dziś
Prognoza
Melissa
"W tej chwili jest punkt kulminacyjny". Relacja Polaka z Jamajki
Świat
Jesień, deszcz, chłodno, liście
Przejaśni się i rozpogodzi. Uwaga na wiatr
Prognoza
Góra Pradziad, Jesioniki w Czechach - zdjęcie ilustracyjne
Miejscami prawie pół metra śniegu. Tak nie było od 16 lat
Świat
Samolot transportowy Boeing C-17 Globemaster III w trakcie ewakuacji bazy Guantanamo przed huraganem Melissa
Ewakuacja z amerykańskiej bazy wojskowej
TVN24
Jesień, pogoda na Wszystkich Świętych
Będzie blisko 20 stopni. Pogoda na Wszystkich Świętych
Prognoza
Kenia samolot katastrofa
Katastrofa samolotu z turystami w Kenii. "Niestety, nikt nie przeżył"
TVN24
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica