Polska

Ośnieżone stoki, oblodzenia. Warunki w górach są trudne

Dolina Pięciu Stawów Polskich, 18.10
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Warunki w Tatrach są trudne. Na szlakach leży twardy i zmrożony śnieg, występują oblodzenia. Również w Beskidach i Karkonoszach pogoda nie sprzyja wędrówkom - jest ślisko i mgliście.

Jak informuje Tatrzański Park Narodowy (TPN), warunki w Tatrach uległy pogorszeniu. Na szlakach położonych powyżej górnej granicy lasu zalega śnieg, który miejscami jest twardy i zmrożony. Miejscami występują oblodzenia, które spowodują, że jest bardzo ślisko. Dodatkowe utrudnienie stanowią niski pułap chmur i mgła, ograniczające widzialność, co może prowadzić do utraty orientacji w terenie i pobłądzeń. W partiach leśnych szlaki są mokre i błotniste, miejscami jest ślisko.

"Poruszając się w wyższych partiach Tatr, należy posiadać doświadczenie w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedni sprzęt (raki, czekan, kask) wraz z umiejętnością jego obsługi" - pisze TPN.

W razie wypadku w górach można wezwać ratowników TOPR, dzwoniąc pod numer telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.

Widok na Morskie Oko w sobotę rano
Widok na Morskie Oko w sobotę rano
Źródło: pogoda.topr.pl
Dolina Pięciu Stawów Polskich w sobotę rano
Dolina Pięciu Stawów Polskich w sobotę rano
Źródło: pogoda.topr.pl

Trudne warunki w Beskidach

Warunki na szlakach turystycznych w Beskidach również są trudne, a powyżej 1000 metrów nad poziomem morza - bardzo trudne. - Miejscami widzialność ograniczona była do 50 metrów. Rano wiał silny wiatr, temperatura wynosiła od -2 do 2 stopni Celsjusza. Miejscowo padał śnieg. W partiach szczytowych Babiej Góry mogą wystąpić oblodzenia. O tej porze roku turyści powinni mieć już ze sobą raczki - przekazał ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR ze stacji w Szczyrku. Trwa remont Górnego Płaju, czyli niebieskiego szlaku na Babiej Górze, od Polany Krowiarki do Markowych Szczawin. Obecnie prace prowadzone są na odcinku od Markowych Szczawin do skrętu na szlak zielony. Jest on w dni robocze zamknięty. W soboty i niedzielę jest dostępny. Turyści, którzy wybiorą się na wędrówkę, muszą założyć buty do turystyki górskiej. Należy się ubrać adekwatnie do pory roku. Przydatne mogą się okazać kijki. Koniecznie należy mieć naładowany telefon z zainstalowaną na nim aplikacją "Ratunek” oraz powerbank. W Beskidach działają koleje linowe. W razie wypadku w górach można wezwać GOPR, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.

W Karkonoszach mocno wieje

W sobotę temperatura w wyższych partiach Karkonoszy będzie wahać się od - 3 do 1 st. C. Odczuwalna, z uwagi na silny wiatr, może być jeszcze niższa. W górach wieje północny wiatr, w porywach osiągający prędkość 80 kilometrów na godzinę. W ciągu dnia, miejscami, prognozowane są niewielkie opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W wyższych partiach miejscami leży cienka pokrywa śniegu. Górskie wędrówki, szczególnie rano, może utrudniać mgła ograniczająca widoczność do 30 metrów. Ratownicy Grupy Karkonoskiej GOPR przestrzegają, że szlaki w górach są mokre i śliskie.

Autorka/Autor: anw

Źródło: PAP, TOPR, GOPR, TPN

Źródło zdjęcia głównego: pogoda.topr.pl

GóryTatryBeskidyGOPRTOPRKarkonosze
