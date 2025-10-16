Logo TVN24
Polska

Smog. Jakość powietrza w Polsce się pogorszyła. Jest raport PAS za 2024 rok

"Jak każdej zimy tak również teraz stężenie smogu w powietrzu rośnie"
W 2024 roku jakość powietrza w Polsce się pogorszyła - wynika z najnowszego raportu Polskiego Alarmu Smogowego. Autorzy zaznaczają, że po raz pierwszy w historii publikacji nie odnotowano spadku stężeń niebezpiecznych związków w powietrzu. Wśród smogowych rekordzistów dominują małe miasta.

Polski Alarm Smogowy przedstawił coroczny raport dotyczący zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Wynika z niego, że w 2024 roku odnotowano wzrost średniego stężenia pyłu PM10 o 7 procent. Jak przyznają autorzy dokumentu, to pierwsza taka sytuacja w historii publikacji.

- To bardzo niepokojące zjawisko. Prezentujemy nasz ranking już po raz dziesiąty i do tej pory obserwowaliśmy spadek stężeń - mówi Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego.

Po raz kolejny tytuł najbardziej zanieczyszczonego otrzymała Nowa Ruda w województwie dolnośląskim.

Miejscowości o najwyższym średniorocznym stężeniu benzo(a)pirenu w 2024 roku
Smogowi rekordziści

Ranking sporządzono na podstawie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za rok 2024. Eksperci analizowali: średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu, średnioroczne stężenie pyłu PM10 oraz liczbę dni smogowych, czyli takich, w których przekraczano dobową normę pyłu PM10. We wszystkich trzech kategoriach smogowym rekordzistą okazała się Nowa Ruda. Jej mieszkańcy oddychali smogiem aż przez 73 dni w roku, a stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu w powietrzu rok do roku wzrosło tam z 4 do aż 7 ng/m3.

Kilkukrotne przekroczenie norm jakości powietrza odnotowano także w: Nowym Targu (woj. małopolskie), Suchej Beskidzkiej (woj. małopolskie), Myszkowie (woj. śląskie) oraz Rabce-Zdroju (woj. małopolskie). Z kolei w rankingu dni smogowych podium uzupełniły Nowy Targ (38 dni) i Pszczyna położona w woj. śląskim (36 dni). Autorzy raportu zaznaczyli, że w pierwszej trzydziestce zestawienia miejscowości z najwyższym rocznym stężeniem pyłu PM10, znajduje się aż dziesięć miejscowości z województwa łódzkiego (w tym Radomsko, na drugiej pozycji w kraju).

- W 2025 roku proces likwidacji "kopciuchów" w Polsce gwałtownie zahamował, a program Czyste Powietrze przechodzi poważny kryzys. Dwa lata temu wsparcie programu ze strony władz krajowych było jednoznaczne, co znalazło swój wyraz w rekordowej liczbie wniosków o dotację w 2024 roku. Wydaje się, że obecnie tego wsparcia brakuje - komentuje Siergiej.

Miejscowości o najwyższym średniorocznym stężeniu pyły PM10 w 2024 roku
Miasto, które odwróciło negatywny trend

Polski Alarm Smogowy zwraca także uwagę, że w Polsce są miejsca, które wygrały walkę ze smogiem. Wśród nich wyróżnia się Kraków. W 2024 roku po raz pierwszy w historii pomiarów żadna stacja pomiarowa w stolicy Małopolski nie odnotowała przekroczenia dopuszczalnego poziomu benzo(a)pirenu. W ostatniej dekadzie stężenie niebezpiecznych związków spadło tam aż siedmiokrotnie.

- Okazuje się, że konsekwentne działania antysmogowe, wymiana kotłów i przestrzeganie uchwały antysmogowej odnoszą pozytywne skutki. Zwracam jednak uwagę na bardzo wysoką pozycję Krakowa, jeśli chodzi o zanieczyszczenia z transportu. Niechlubne drugie miejsce w Polsce pod względem stężenia dwutlenku azotu pokazuje, że Strefa Czystego Transportu jest konieczna dla dalszej poprawy jakości powietrza, którym oddychamy w Krakowie - dodaje Anna Dworakowska z Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Polski Alarm Smogowy to inicjatywa zrzeszająca ruchy obywatelskie zaniepokojone złą jakością powietrza w Polsce.

Miejscowości z najwyższą liczbą dni smogowych w 2024 roku
