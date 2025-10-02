Logo TVN24
Polska

Przymrozki w Polsce. "Sezon drapania szyb rozpoczęty"

Przymrozek, mróz, zimno
Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Przymrozki w Polsce. Miniona noc była zimna. W części kraju o poranku było lodowato. Jak wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), miejscami temperatura spadła poniżej zera.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w czwartek na pogodę w Polsce w dalszym ciągu wpływa wyż z centrum ulokowanym nad Rosją. Pochmurny front odsunął się znad kraju, choć ciągnie za sobą welon chmur rozciągających się jeszcze nad regionami południowymi, zachodnimi oraz Pomorzem. Miejscami na Wybrzeżu pada słaby deszcz.

Na pogodę w Polsce w dalszym ciągu wpływa wyż
Na pogodę w Polsce w dalszym ciągu wpływa wyż
Źródło: DWD

- Napływa już suchsze, ale bardzo zimne powietrze kontynentalne z głębi Rosji, w którym temperatura nad ranem spadła miejscami poniżej zera stopni - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl. Dodała, że w ciągu dnia jej wzrost nie będzie imponujący, ale pogoda będzie stabilna i coraz bardziej słoneczna.

Na poniższej mapie widać, skąd napływa zimne powietrze do Polski.

Trajektorie porcji powietrza według modelu GFS za ostanie siedem dni, które docierają do centrum Polski
Trajektorie porcji powietrza według modelu GFS za ostanie siedem dni, które docierają do centrum Polski
Źródło: wetter3.de

Przymrozki w Polsce. Gdzie było najzimniej

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, o godzinie 7 w czwartek termometry pokazały w Białymstoku -1,1 stopnia Celsjusza. Temperatura spadła poniżej zera na terenie województwa podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, wschodniej części woj. mazowieckiego, południowej części woj. małopolskiego.

Temperatura powietrza o godzinie 7 w czwartek
Temperatura powietrza o godzinie 7 w czwartek
Źródło: IMGW

Minionej nocy najniższą temperaturę odnotowano w mieście Sulejów (woj. łódzkie). Termometry pokazały tam -1,5 st. C. Przy ziemi było znacznie zimniej. Na wysokości pięciu centymetrów odnotowano aż -5 st. C. Taką wartość na termometrach można było zobaczyć w Białymstoku i Toruniu.

Temperatura minimalna w nocy ze środy na czwartek
Temperatura minimalna w nocy ze środy na czwartek
Źródło: IMGW
Temperatura minimalna przy gruncie w nocy ze środy na czwartek
Temperatura minimalna przy gruncie w nocy ze środy na czwartek
Źródło: IMGW

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia mroźnego poranku na Mazowszu i Śląsku. Jak napisał internauta, "sezon drapania szyb rozpoczęty".

Zimno, Międzyborów okolice Żyrardowa (Mazowieckie)
Zimno, Międzyborów okolice Żyrardowa (Mazowieckie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Wstajesz i wiesz... że zimno jest (Łaziska Górne, woj. śląskie)
Wstajesz i wiesz... że zimno jest (Łaziska Górne, woj. śląskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Autorka/Autor: anw

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

pogoda prognoza pogody
