Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w czwartek na pogodę w Polsce w dalszym ciągu wpływa wyż z centrum ulokowanym nad Rosją. Pochmurny front odsunął się znad kraju, choć ciągnie za sobą welon chmur rozciągających się jeszcze nad regionami południowymi, zachodnimi oraz Pomorzem. Miejscami na Wybrzeżu pada słaby deszcz.

Na pogodę w Polsce w dalszym ciągu wpływa wyż Źródło: DWD

- Napływa już suchsze, ale bardzo zimne powietrze kontynentalne z głębi Rosji, w którym temperatura nad ranem spadła miejscami poniżej zera stopni - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl. Dodała, że w ciągu dnia jej wzrost nie będzie imponujący, ale pogoda będzie stabilna i coraz bardziej słoneczna.

Na poniższej mapie widać, skąd napływa zimne powietrze do Polski.

Trajektorie porcji powietrza według modelu GFS za ostanie siedem dni, które docierają do centrum Polski Źródło: wetter3.de

Przymrozki w Polsce. Gdzie było najzimniej

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, o godzinie 7 w czwartek termometry pokazały w Białymstoku -1,1 stopnia Celsjusza. Temperatura spadła poniżej zera na terenie województwa podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, wschodniej części woj. mazowieckiego, południowej części woj. małopolskiego.

Temperatura powietrza o godzinie 7 w czwartek Źródło: IMGW

Minionej nocy najniższą temperaturę odnotowano w mieście Sulejów (woj. łódzkie). Termometry pokazały tam -1,5 st. C. Przy ziemi było znacznie zimniej. Na wysokości pięciu centymetrów odnotowano aż -5 st. C. Taką wartość na termometrach można było zobaczyć w Białymstoku i Toruniu.

Temperatura minimalna w nocy ze środy na czwartek Źródło: IMGW

Temperatura minimalna przy gruncie w nocy ze środy na czwartek Źródło: IMGW

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia mroźnego poranku na Mazowszu i Śląsku. Jak napisał internauta, "sezon drapania szyb rozpoczęty".

Zimno, Międzyborów okolice Żyrardowa (Mazowieckie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Wstajesz i wiesz... że zimno jest (Łaziska Górne, woj. śląskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan