Pełnia Żniwiarzy przypadła na noc z 6 na 7 października, a jej maksimum nastąpiło o godzinie 5:47. Była to pełnia najbliższa równonocy jesiennej, a jej nazwa nawiązuje do żniwiarzy, którym blask Księżyca pozwalał prowadzić prace polowe po zmierzchu.

Inną nazwą na październikową pełnię jest tzw. Pełnia Księżyca Myśliwych.

Pierwsza superpełnia w tym roku

Ubiegłej nocy Srebrny Glob znalazł się w perygeum (był najbliżej Ziemi), co sprawiło, że wydawał się on większy niż jest w rzeczywistości. Taka sytuacja nazywana jest superpełnią. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia między innymi z Białegostoku.

Pełnia Żniwiarzy, Białystok Pełnia Żniwiarzy, Białystok Źródło: Kontakt24 - Manhattan Pełnia Żniwiarzy, Białystok Źródło: Kontakt24 - Manhattan Pełnia Żniwiarzy, Białystok Źródło: Kontakt24 - Manhattan Pełnia Żniwiarzy, Białystok Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Październikowa pełnia była pierwszą superpełnią od listopada 2024 roku. W tym roku czekają nas jeszcze dwie pełnie: Pełnia Bobrzego Księżyca i Pełnia Zimnego Księżyca. Obie będą superpełniami.

Pełnia Żniwiarzy 2025 Pełnia Żniwiarzy nad Tajwanem Źródło: PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO Pełnia Żniwiarzy nad Santo Domingo (Dominikana) Źródło: PAP/EPA/ORLANDO BARRIA Pełnia Żniwiarzy nad La Paz w Boliwii Źródło: PAP/EPA/ESTEBAN BIBA Pełnia Żniwiarzy niedaleko Ciudad Real w Hiszpanii Źródło: PAP/EPA/JAVIER BELVER