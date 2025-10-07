Logo TVN24
Polska

Pełnia Żniwiarzy. Za nami pierwsza superpełnia w tym roku

Pełnia Żniwiarzy nad Santo Domingo (Dominikana)
Superpełnia w Rio de Janeiro i Bogocie
Źródło: Reuters
Noc z poniedziałku na wtorek rozświetliła Pełnia Żniwiarzy. Była to pierwsza superpełnia w tym roku. Na Kontakt24 otrzymaliśmy Wasze zdjęcia.

Pełnia Żniwiarzy przypadła na noc z 6 na 7 października, a jej maksimum nastąpiło o godzinie 5:47. Była to pełnia najbliższa równonocy jesiennej, a jej nazwa nawiązuje do żniwiarzy, którym blask Księżyca pozwalał prowadzić prace polowe po zmierzchu.

Inną nazwą na październikową pełnię jest tzw. Pełnia Księżyca Myśliwych.

Pierwsza superpełnia w tym roku

Ubiegłej nocy Srebrny Glob znalazł się w perygeum (był najbliżej Ziemi), co sprawiło, że wydawał się on większy niż jest w rzeczywistości. Taka sytuacja nazywana jest superpełnią. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia między innymi z Białegostoku.

Pełnia Żniwiarzy, Białystok

Pełnia Żniwiarzy, Białystok
Pełnia Żniwiarzy, Białystok
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Pełnia Żniwiarzy, Białystok
Pełnia Żniwiarzy, Białystok
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Pełnia Żniwiarzy, Białystok
Pełnia Żniwiarzy, Białystok
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Pełnia Żniwiarzy, Białystok
Pełnia Żniwiarzy, Białystok
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Październikowa pełnia była pierwszą superpełnią od listopada 2024 roku. W tym roku czekają nas jeszcze dwie pełnie: Pełnia Bobrzego Księżyca i Pełnia Zimnego Księżyca. Obie będą superpełniami.

Pełnia Żniwiarzy 2025
Pełnia Żniwiarzy nad Tajwanem
Pełnia Żniwiarzy nad Tajwanem
Źródło: PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO
Pełnia Żniwiarzy nad Santo Domingo (Dominikana)
Pełnia Żniwiarzy nad Santo Domingo (Dominikana)
Źródło: PAP/EPA/ORLANDO BARRIA
Pełnia Żniwiarzy nad La Paz w Boliwii
Pełnia Żniwiarzy nad La Paz w Boliwii
Źródło: PAP/EPA/ESTEBAN BIBA
Pełnia Żniwiarzy niedaleko Ciudad Real w Hiszpanii
Pełnia Żniwiarzy niedaleko Ciudad Real w Hiszpanii
Źródło: PAP/EPA/JAVIER BELVER

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: Kontakt24, National Geographic, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ORLANDO BARRIA

