Pełnia Żniwiarzy przypadła na noc z 6 na 7 października, a jej maksimum nastąpiło o godzinie 5:47. Była to pełnia najbliższa równonocy jesiennej, a jej nazwa nawiązuje do żniwiarzy, którym blask Księżyca pozwalał prowadzić prace polowe po zmierzchu.
Inną nazwą na październikową pełnię jest tzw. Pełnia Księżyca Myśliwych.
Pierwsza superpełnia w tym roku
Ubiegłej nocy Srebrny Glob znalazł się w perygeum (był najbliżej Ziemi), co sprawiło, że wydawał się on większy niż jest w rzeczywistości. Taka sytuacja nazywana jest superpełnią. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia między innymi z Białegostoku.
Pełnia Żniwiarzy, Białystok
Październikowa pełnia była pierwszą superpełnią od listopada 2024 roku. W tym roku czekają nas jeszcze dwie pełnie: Pełnia Bobrzego Księżyca i Pełnia Zimnego Księżyca. Obie będą superpełniami.
Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik
Źródło: Kontakt24, National Geographic, PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ORLANDO BARRIA