Pełnia Księżyca Bobrów 2025. Najjaśniejsza pełnia w roku. Zdjęcia

Za nami najjaśniejsza pełnia w tym roku. W nocy z wtorku na środę nocne niebo rozświetlił Księżyc Bobrów. Na Kontakt24 otrzymaliśmy wyjątkowe zdjęcia.
Minionej nocy mogliśmy podziwiać pełnię Księżyca Bobrów. Była to najjaśniejsza superpełnia w tym roku. Nasz naturalny satelita znalazł się w perygeum, czyli najbliższym punkcie swojej orbity względem Ziemi. Dzięki temu wydawał się on większy i jaśniejszy niż zwykle.
Według niektórych źródeł listopadowa Pełnia Bobrzego Księżyca wzięła swoją nazwę od Indian, którzy zastawiają w tym miesiącu pułapki na bobry. Inni twierdzą, że nazwa pochodzi od zwiększonej aktywności bobrów o tej porze roku.
Pełnia Księżyca Bobrów 2025. Zdjęcia
Ubiegłej nocy pogoda sprzyjała obserwacjom nocnego nieba. Dzięki temu wielu osób mogło podziwiać listopadową pełnię. Na Kontakt24 otrzymaliśmy wiele zdjęć od naszych czytelników.
Pełnia księżyca w Ustce
Pełnia Bobrów, Warszawa
Superpełnia Bobrzego Księżyca
Grudniowa pełnia
Ostatnia pełnia w 2025 roku przypadnie w piątek, 5 grudnia. Na niebie zobaczymy wtedy tzw. Zimny Księżyc. Również będzie to superpełnia, ale nie tak jasna, jak Pełnia Księżyca Bobrów.