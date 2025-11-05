Pełnia Księżyca Bobrów 2025. Najjaśniejsza pełnia w roku. Zdjęcia

Pełnia Księżyca Bobrów w Hanoi w Wietnamie Źródło: Reuters

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Minionej nocy mogliśmy podziwiać pełnię Księżyca Bobrów. Była to najjaśniejsza superpełnia w tym roku. Nasz naturalny satelita znalazł się w perygeum, czyli najbliższym punkcie swojej orbity względem Ziemi. Dzięki temu wydawał się on większy i jaśniejszy niż zwykle.

Według niektórych źródeł listopadowa Pełnia Bobrzego Księżyca wzięła swoją nazwę od Indian, którzy zastawiają w tym miesiącu pułapki na bobry. Inni twierdzą, że nazwa pochodzi od zwiększonej aktywności bobrów o tej porze roku.

Pełnia Księżyca Bobrów 2025. Zdjęcia

Ubiegłej nocy pogoda sprzyjała obserwacjom nocnego nieba. Dzięki temu wielu osób mogło podziwiać listopadową pełnię. Na Kontakt24 otrzymaliśmy wiele zdjęć od naszych czytelników.

Pełnia księżyca w Ustce imageTitle Źródło: Kontakt24 - Manhattan Pełnia księżyca w Ustce Źródło: Kontakt24 - Manhattan Pełnia księżyca w Ustce Źródło: Kontakt24 - Manhattan Pełnia księżyca w Ustce Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Pełnia Bobrów, Warszawa Pełnia Bobrów, Warszawa Źródło: Kontakt24 - Manhattan Pełnia Bobrów, Warszawa Źródło: Kontakt24 - Manhattan Pełnia Bobrów, Warszawa Źródło: Kontakt24 - Manhattan Pełnia Bobrów, Warszawa Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Superpełnia w Warszawie Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Superpełnia Bobrzego Księżyca Superpełnia Bobrzego Księżyca Źródło: Kontakt24 - Manhattan Superpełnia Bobrzego Księżyca Źródło: Kontakt24 - Manhattan Superpełnia Bobrzego Księżyca Źródło: Kontakt24 - Manhattan Superpełnia Bobrzego Księżyca Źródło: Kontakt24 - Manhattan Superpełnia Bobrzego Księżyca Źródło: Kontakt24 - Manhattan Superpełnia Bobrzego Księżyca Źródło: Kontakt24 - Manhattan Superpełnia Bobrzego Księżyca Źródło: Kontakt24 - Manhattan Superpełnia Bobrzego Księżyca Źródło: Kontakt24 - Manhattan Superpełnia Bobrzego Księżyca Źródło: Kontakt24 - Manhattan Superpełnia Bobrzego Księżyca Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Grudniowa pełnia

Ostatnia pełnia w 2025 roku przypadnie w piątek, 5 grudnia. Na niebie zobaczymy wtedy tzw. Zimny Księżyc. Również będzie to superpełnia, ale nie tak jasna, jak Pełnia Księżyca Bobrów.