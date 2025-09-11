Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Leje. Miejscami spadło dwa razy więcej deszczu niż w całym wrześniu

Zrzut ekranu 2025-09-11 o 07
Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Miniona noc przyniosła intensywne opady deszczu. O poranku w czwartek także mocno padało. Jak prognozuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, suma opadów może sięgać 50-60 litrów na metr kwadratowy, a miejscami mocno przekroczyć te wartości.

Dla części kraju miniona noc była deszczowa. Obfite opady deszczu w ciągu 12 godzin do szóstej rano w czwartek odnotowano w rejonach:

  • miasta Gryfino, gdzie spadły 84 litry na metr kwadratowy;
  • wsi Trzebież nad Zalewem Szczecińskim, gdzie suma opadów wyniosła 80 l/mkw.;
  • szczytu Mała Kopa w powiecie jeleniogórskim, gdzie spadło 78 l/mkw.;
  • szczytu Śnieżka, gdzie spadło 60 l/mkw. deszczu.

Jak podaje synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, dobowa suma opadów może wynieść 50-60 l/mkw., a lokalnie nawet 100 l/mkw. Tomasz Wasilewski podkreśla, że na Pomorzu Zachodnim już spadło dwa razy więcej deszczu niż średnio pada we wrześniu.

burza nad Szczecinem
Burza nad Szczecinem
Źródło: TVN24

Deszczowa fala

Obecnie nad Polską przemieszcza się deszczowa fala powstała na wielkim froncie chłodnym rozciągniętym od południowych Włoch po południową Norwegię i Szwecję. Fala deszczowa to niewielki, ale bardzo aktywny ośrodek niskiego ciśnienia, zalegający rano nad Wielkopolską w rejonie Poznania.

Deszczowy front nad polską
Deszczowy front nad polską
Źródło: DWD

Wędrówka opadów

Szeroka strefa ciągłych, ulewnych opadów rozciąga się nad Pomorzem, Kujawami, Wielkopolską, Ziemią Łódzką, Mazowszem, Śląskiem, Małopolską i Podkarpaciem. Na krańcach południowych kraju opady już słabną, a strefa chmur ulega rozrywaniu i rozmywaniu. Oprócz południa natężenie opadów jest dość silne - w ciągu godziny może spaść do 10-15 l/mkw. deszczu. Grube deszczowe chmury jednak cały czas się przesuwają na północ i północny wschód.

Opady po południu będą stopniowo słabnąć, choć przy wschodniej granicy do końca dnia deszcz może padać intensywnie, niewykluczony miejscami jest rozwój chmur burzowych.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
pogodadeszcz
Czytaj także:
Ulewy
Ulewy, silny wiatr, burze. Kilka regionów z alarmami IMGW
Polska
Wodowskaz
Ulewy w Polsce. Czy może dojść do powodzi?
Polska
Fragment ściany zawalonego kościoła w Trzęsaczu (woj. zachodniopomorskie)
Zjada nam plaże. Dlaczego?
Agnieszka Stradecka
Deszcz
Deszcz, do 23 stopni i niekorzystny biomet
Prognoza
AdobeStock_176984252
Drzewa gubią liście wcześniej niż zwykle. "To efekt zmian klimatu"
Ciekawostki
Zalana ulica
Deszczowy front przemierzy kraj. Pogoda na jutro
Prognoza
Łazik Perseverance bada krater Jezero na Marsie
Życie na Marsie? Znaleziono "jeden z najlepszych dotychczas dowodów"
Nauka
Powódź w prowincji Sindh w Pakistanie
1,6 miliona osób zagrożonych powodzią
majorka
Wiało tak, że oderwało balustradę
Deszcz, deszczowa aura
Nadciągają ulewy. Co przyniesie weekend?
Prognoza
Rosnący warkocz komety 3I/ATLAS
Podejrzewano, że to statek obcych. Teraz wytwarza warkocz
Nauka
Ocean Atlantycki (okolice Portoryko)
Zaskakująca cisza na Atlantyku
Koala - zdjęcie poglądowe
Ta szczepionka może uchronić koale przed wyginięciem
Powódź na indonezyjskiej wyspie Bali
Powódź na wyspie Bali. Służby informują o ofiarach
Krem (zdjęcie poglądowe)
Pierwszy na świecie filtr słoneczny z pyłku kwiatów
Nauka
Pogodna aura w Sopocie
Aura w wielu miejscach dopisze
Prognoza
Foka
"Akurat wybrała się aż do Utrechtu"
Ostrzeżenia przed burzami
Gdzie jest burza? Tu nadal grzmi
Polska
Kałuża
Nocą czekają nas lokalne opady i mgły
Prognoza
Lato, chmury, burza, gorąco
IMGW ostrzega tę część kraju
Prognoza
Sygnał GRB 250702B
Nigdy wcześniej nie zarejestrowano takiego rozbłysku
Nauka
Podtopienia wywołane przez ulewy w zachodnich Niemczech
Ulewy u naszych sąsiadów podtopiły miasta
Deszczowo
Zbliża się załamanie pogody. Kiedy przyjdzie?
Polska
Mgła, jesień
Prognoza na jesień i zimę. Czego się spodziewać
Prognoza
Luksemburg
Woda porywała auta i zalewała ulice
Hiszpania
Załamanie pogody w Hiszpanii. Wiatr wyrywał drzewa
Anna Bruszewska
Dzik
Dzik rozbił szybę i wdarł się do domu. Nagranie
Ciekawostki
Intensywny deszcz, ulewy
Alert RCB. "Możliwe podtopienia"
Prognoza
Subalpejskie łąki Kolorado
Praktycznie nie ma tu ludzi. Mimo to owady masowo giną
Nauka
Trzęsienie ziemi w Grecji
Trzęsienie ziemi w Grecji. Było odczuwalne w Atenach
Anna Bruszewska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica