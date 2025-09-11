Leje. Miejscami spadło dwa razy więcej deszczu niż w całym wrześniu

Warunki biometeo w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Dla części kraju miniona noc była deszczowa. Obfite opady deszczu w ciągu 12 godzin do szóstej rano w czwartek odnotowano w rejonach:

miasta Gryfino , gdzie spadły 84 litry na metr kwadratowy;

wsi Trzebież nad Zalewem Szczecińskim, gdzie suma opadów wyniosła 80 l/mkw.;

szczytu Mała Kopa w powiecie jeleniogórskim, gdzie spadło 78 l/mkw.;

szczytu Śnieżka, gdzie spadło 60 l/mkw. deszczu.

Jak podaje synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, dobowa suma opadów może wynieść 50-60 l/mkw., a lokalnie nawet 100 l/mkw. Tomasz Wasilewski podkreśla, że na Pomorzu Zachodnim już spadło dwa razy więcej deszczu niż średnio pada we wrześniu.

Burza nad Szczecinem Źródło: TVN24

Deszczowa fala

Obecnie nad Polską przemieszcza się deszczowa fala powstała na wielkim froncie chłodnym rozciągniętym od południowych Włoch po południową Norwegię i Szwecję. Fala deszczowa to niewielki, ale bardzo aktywny ośrodek niskiego ciśnienia, zalegający rano nad Wielkopolską w rejonie Poznania.

Deszczowy front nad polską Źródło: DWD

Wędrówka opadów

Szeroka strefa ciągłych, ulewnych opadów rozciąga się nad Pomorzem, Kujawami, Wielkopolską, Ziemią Łódzką, Mazowszem, Śląskiem, Małopolską i Podkarpaciem. Na krańcach południowych kraju opady już słabną, a strefa chmur ulega rozrywaniu i rozmywaniu. Oprócz południa natężenie opadów jest dość silne - w ciągu godziny może spaść do 10-15 l/mkw. deszczu. Grube deszczowe chmury jednak cały czas się przesuwają na północ i północny wschód.

Opady po południu będą stopniowo słabnąć, choć przy wschodniej granicy do końca dnia deszcz może padać intensywnie, niewykluczony miejscami jest rozwój chmur burzowych.