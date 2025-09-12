Gdzie jest burza? Grzmi nad czterema województwami

Jak przekazała po godzinie 15.45 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, nad zachodnie regiony kraju wkroczył znad Niemiec umiarkowanie aktywny front chłodny.
Gdzie jest burza
Obecnie grzmi w województwach:
- zachodniopomorskim, w rejonie miast i miejscowości: Gryfino, Mordy, Mieszkowice. Wyładowania zmierzają na wschód na Stargard i Myślibórz;
- lubuskim, nad Gubinem i Brodami. Zjawiska idą na Czerwieńsk i Zieloną Górę;
- wielkopolskim, w okolicy Kórnika, Swarzędza, Kłecka, Kostrzyna, Gniezna. Burze suną nad Janowiec Wielkopolski i Gąsawę;
- dolnośląskim, w Złotoryi i Legnicy. Wyładowania idą na Prochowice, Wołów.
Zjawiska mają umiarkowane natężenie. Towarzyszą im opady rzędu 15 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60-70 kilometrów na godzinę.
Mapa i radar burz
