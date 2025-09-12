Gdzie jest burza? Grzmi nad czterema województwami

Warunki biometeo w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Jak przekazała po godzinie 15.45 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, nad zachodnie regiony kraju wkroczył znad Niemiec umiarkowanie aktywny front chłodny.

Gdzie jest burza

Obecnie grzmi w województwach:

zachodniopomorskim , w rejonie miast i miejscowości: Gryfino, Mordy, Mieszkowice. Wyładowania zmierzają na wschód na Stargard i Myślibórz;

lubuskim , nad Gubinem i Brodami. Zjawiska idą na Czerwieńsk i Zieloną Górę;

wielkopolskim , w okolicy Kórnika, Swarzędza, Kłecka, Kostrzyna, Gniezna. Burze suną nad Janowiec Wielkopolski i Gąsawę;

dolnośląskim, w Złotoryi i Legnicy. Wyładowania idą na Prochowice, Wołów.

Zjawiska mają umiarkowane natężenie. Towarzyszą im opady rzędu 15 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60-70 kilometrów na godzinę.

