Altocumulus undulatus. Ciekawe chmury nad Polską. Zwiastują zmiany

W środę nad południowo-zachodnimi regionami Polski mogliśmy podziwiać niezwykłe chmury. Na tle intensywnie błękitnego nieba pojawiły się równe rzędy białych, lekko kłębiastych obłoków. Zdjęcia chmur otrzymaliśmy na Kontakt24.
Niebo we Wrocławiu
Niebo nad Nysą
Czym jest Altocumulus undulatus?
Jaki rodzaj chmury pojawił się nad Polską? Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek przekazała, że był to Altocumulus stratiformis undulatus. Jego powstanie związane było z formowaniem się frontu ciepłego na zachód od Polski. Na południowo-zachodnich krańcach naszego kraju w górnej i środkowej troposferze ciepłe powietrze zaczęło nasuwać się nad to chłodne, które utrzymało się w warstwie przyziemnej. Wiązało się to z powstaniem mocno falujących chmur, rozgraniczających masy powietrza charakteryzujące się różnymi prędkościami wiatru.
- Chmury te, jak wynika z definicji, wskazują na niestabilność atmosfery średniego piętra i możliwość zbliżania się systemów opadowych, czyli frontów - wyjaśniła
Synoptyk dodała, że w czwartek ciepły front przechodzi już nad Polską i niesie ze sobą sporą zmianę. Spodziewany jest silny napływ ciepłych, zwrotnikowych mas powietrza, nie tylko wyżej w atmosferze, ale coraz mocniej przy samej ziemi. Jego efekty odczujemy w najbliższych dniach.
Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka
Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: ekolives/Kontakt24