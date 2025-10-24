W Tatrach spadnie dziś sporo śniegu

Prognoza pogody na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Śnieg, nieprzetarte i miejscami podtopione szlaki - to może dziś spotkać turystów, którzy chcą wybrać się w Tatry. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego ostrzegają, że w piątek warunki do uprawiania turystyki są bardzo trudne. Według prognoz w powiecie tatrzańskim będzie dziś intensywnie padać deszcz, a w wyższych partiach spadnie kilkanaście centymetrów śniegu.

Służby odradzają wychodzenie w góry

TPN ostrzega, że szlaki są miejscami nieprzetarte i oblodzone, a ich przebieg może być niewidoczny. W partiach szczytowych konieczne jest doświadczenie w zimowej turystyce oraz odpowiedni sprzęt - raki, czekan i kask. Jednak służby odradzają dziś wychodzenie w góry. Według IMGW w Tatrach powyżej 1200 m n.p.m. spodziewane są opady śniegu z przyrostem pokrywy do 15 cm. Dla południowej Małopolski obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia dotyczące silnych opadów deszczu i możliwych gwałtownych wzrostów poziomu wód.

Alert RCB w powiecie tatrzańskim

Szczególnie trudne warunki panują dziś w powiecie tatrzańskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał tam ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w piątek rano alert ostrzegający mieszkańców powiatu przed możliwymi podtopieniami i wezbraniami wody w rzekach.