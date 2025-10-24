Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pogoda

W Tatrach spadnie dziś sporo śniegu

W Tatrach sypnie śniegiem
Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego ostrzegają przed bardzo trudnymi warunkami do uprawiania turystyki. W górach pada śnieg, a szlaki są miejscami śliskie i nieprzetarte. Także w powiecie tatrzańskim obowiązują ostrzeżenia - wydane przez IMGW i RCB.

Śnieg, nieprzetarte i miejscami podtopione szlaki - to może dziś spotkać turystów, którzy chcą wybrać się w Tatry. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego ostrzegają, że w piątek warunki do uprawiania turystyki są bardzo trudne. Według prognoz w powiecie tatrzańskim będzie dziś intensywnie padać deszcz, a w wyższych partiach spadnie kilkanaście centymetrów śniegu.

Służby odradzają wychodzenie w góry

TPN ostrzega, że szlaki są miejscami nieprzetarte i oblodzone, a ich przebieg może być niewidoczny. W partiach szczytowych konieczne jest doświadczenie w zimowej turystyce oraz odpowiedni sprzęt - raki, czekan i kask. Jednak służby odradzają dziś wychodzenie w góry. Według IMGW w Tatrach powyżej 1200 m n.p.m. spodziewane są opady śniegu z przyrostem pokrywy do 15 cm. Dla południowej Małopolski obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia dotyczące silnych opadów deszczu i możliwych gwałtownych wzrostów poziomu wód.

Alert RCB w powiecie tatrzańskim

Szczególnie trudne warunki panują dziś w powiecie tatrzańskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał tam ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w piątek rano alert ostrzegający mieszkańców powiatu przed możliwymi podtopieniami i wezbraniami wody w rzekach.

Autorka/Autor: fw

Źródło: PAP, RCB

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
TatryŚniegostrzeżenia
Czytaj także:
Burza tropikalna Melissa
"Jest praktycznie nieruchoma". Sieje postrach na Atlantyku
Świat
Możliwe podtopienia
Alert RCB. "Możliwe podtopienia"
Polska
Deszcz, ulewa, intensywne opady deszczu, pogoda, burza
Intensywne opady deszczu. W mocy pomarańczowe alarmy
Prognoza
Pojawi się deszcz
Kto powinien przygotować się na obfite opady
Prognoza
Burza Benjamin nawiedziła Holandię
"Jeśli nie musicie podróżować, zostańcie w domu"
Świat
Burza, noc, pioruny, Polska
Nocą może zagrzmieć, za dnia - obficie padać
Prognoza
Uszkodzone samochody w gminie Picanya, prowincja Walencja
Ciało 56-latka znalezione rok po powodzi
Świat
Piorun uderzył dwóch mężczyzn na najwyższym szczycie Arizony
Piorun trafił dwóch mężczyzn na szczycie góry
Świat
Ośnieżona góra Fuji
Symbol Japonii nareszcie pod śniegiem
Świat
Osuwisko w Tunceli, Turcja
Masa skał sunęła wprost na taksówkę
Świat
Opady, deszcz, wiatr
Wielki wir niżowy przyniesie chłód, deszcz i śnieg
Prognoza
Łania w bistro
Nietypowy gość w restauracji. Nagranie
Ciekawostki
Wir niżowy "rozbujał" Północny Atlantyk
Jesienny sztorm na Atlantyku. Wielkie fale, możliwe zalania
Prognoza
Awaria radaru i niecodzienny widok na mapie
Niecodzienny widok na mapie pogodowej. "Wygląda, jakby spadła tam bomba"
Świat
ciezarowka
Odwołane loty, brak prądu. Taki alert zdarza się tu rzadko
Świat
Chłodno, jesień
Przed nami spory spadek temperatury
Prognoza
Komar tygrysi
Komary tygrysie w kolejnym regionie kraju. Władze ostrzegają
Świat
Gigantyczna fala rozchodząca się po Drodze Mlecznej
Przez Drogę Mleczną przechodzi ogromna fala. Naukowcy nie wiedzą dlaczego
Nauka
Silny wiatr
Alert RCB. Tu należy szczególnie uważać
Polska
Jesień, pogodnie
Aż 20 stopni i wiatr, na który trzeba uważać
Prognoza
Burza tropikalna Melissa na zdjęciach satelitarnych
Mieszkańcy Karaibów muszą mieć się na baczności
Świat
Delfin zwyczajny
Żyją krócej. Czy delfiny zwyczajne wyginą?
Nauka
Mgła, mglista pochmurna noc
Miejscami noc będzie deszczowa i mglista
Prognoza
Burza Benjamin przyniesie silne porywy wiatru
Burza Benjamin. Te kraje szykują się na wichury
Świat
Lampart amurski (Panthera pardus orientalis)
Tych dzikich kotów została garstka. Cała nadzieja w sztucznej inseminacji
Nauka
Deszczowy dzień, jesień
Czeka nas istotne załamanie pogody
Prognoza
Jezioro Salton Sea w Kalifornii
Tydzień nad tym jeziorem może wywołać zmiany w płucach
Nauka
Upalnie w Sydney
Ponad 46 stopni na termometrach, padają rekordy
Świat
Ciepło na 1 listopada
W modelach panuje zgoda. Co czeka nas w pogodzie 1 listopada?
Arleta Unton-Pyziołek
Bolid widoczny nad Polską, 20.10.25
Rozbłysk nad Polską. Pochodził z nietypowego źródła
Nauka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica