Sonda IMAP poleci w stronę Słońca. Na pokładzie polski instrument

Jak wygląda wejście w atmosferę? Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę o godzinie 13.32 polskiego w podróż w kosmos wyruszy sonda Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP). Start odbędzie się z należącego do NASA Centrum Kosmicznego Kennedy’ego na Florydzie. Urządzenie ma zostać wyniesione rakietą Falcon 9 firmy SpaceX.

Jak pisze NASA, IMAP ma pomóc zbadać dwa ważne i powiązane ze sobą zagadnienia naukowe w heliosferze: przyspieszenie cząstek energetycznych oraz interakcje wiatru słonecznego z lokalnym ośrodkiem międzygwiazdowym.

Dlaczego badanie heliosfery jest takie ważne? Jak tłumaczy Hubert Kijek, dziennikarz TVN24 BiS, heliosfera to kosmiczna "bańka", która chroni Ziemię. Działa jak tarcza i osłabia promieniowanie z Galaktyki. "Bez niej życie na Ziemi wyglądałoby inaczej" - tłumaczył. "IMAP poleci 1,5 miliona kilometra od Ziemi i stworzy pierwszą w historii dokładna mapę tej bańki" - dodał.

TU OBEJRZYSZ TRANSMISJĘ ZE STARTU MISJI

Misja IMAP czeka na start Źródło: NASA/Kim Shiflett

T-12 hours until the launch of IMAP and its rideshares, SWFO-L1 and Carruthers! Be sure you don't miss a second of our coverage! 👇



🚀 Detailed countdown coverage right here on X!

🔴 Live launch broadcast on NASA+ & Amazon Prime

🛰 Mission blog: https://t.co/CDWsxLHnvR pic.twitter.com/ciHcTxEUSv — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) September 23, 2025 Rozwiń

Polski instrument GLOWS na pokładzie sondy

Jak wyjaśniono na stronie NASA, misja wykorzysta dziesięć instrumentów naukowych do sporządzenia kompleksowego obrazu tego, co dzieje się w przestrzeni kosmicznej - od cząstek wysokoenergetycznych pochodzących ze Słońca, przez pola magnetyczne w przestrzeni międzyplanetarnej, po pozostałości w przestrzeni międzygwiezdnej gwiazd, które eksplodowały. Polski instrument GLOWS (GLObal solar Wind Structure) to fotometr zaprojektowany i wykonany w Centrum Badań Kosmicznych PAN. Urządzenie ma zbadać globalną strukturę wiatru słonecznego - będzie odpowiedzialne za obserwowanie poświaty w dalekim ultrafiolecie. Będzie rejestrować fotony (foton jest cząstką elementarną, kwantem światła) o bardzo wąskiej długości fali, czyli 121,5 nanometrów, która nosi nazwę Lyman-alfa. To pasmo dalekiego ultrafioletu nie dociera do powierzchni Ziemi, ponieważ jest pochłaniane przez atmosferę, dlatego obserwacje tej długości fali muszą być prowadzone z przestrzeni kosmicznej.

CBK PAN jest odpowiedzialne za cały proces związany z GLOWS, od złożenia propozycji eksperymentu, przez projekt i budowę instrumentu aż po analizę zebranych dzięki niemu danych i sformułowanie wniosków naukowych.

OGLĄDAJ: Ogień z kosmosu. 300 milionów złotych, które mogą zmienić Polskę Zobacz cały materiał

Obserwacje Słońca

Oprócz instrumentu GLOWS, na pokładzie sondy IMAP znajdą się między innymi aparat badający pył międzygwiezdny (IDEX), magnetometr (MAG), teleskop jonów wysokoenergetycznych (HIT) i urządzenie do pomiaru elektronów wiatru słonecznego (SWE). Jak wyjaśniła NASA, obserwacje wiatru słonecznego w czasie rzeczywistym są ważne m.in. dlatego, że niesione przez niego cząstki i promieniowanie mogą uszkadzać satelity, statki kosmiczne i Międzynarodową Stację Kosmiczną, zakłócać komunikację i stanowić niebezpieczeństwo dla astronautów.

Misja sondy IMAP

W ciągu około trzech-czterech miesięcy sonda IMAP ma dotrzeć do położonego między Ziemią a Słońcem punktu Lagrange'a L1, oddalonego od naszej planety o około 1,5 miliona kilometrów - i stamtąd prowadzić obserwacje. Misja ma potrwać dwa lata, jednak zespół naukowy projektu GLOWS pod kierunkiem prof. Macieja Bzowskiego z CBK PAN liczy na to, że zostanie przedłużona nawet do dekady.

Struktura wiatru słonecznego, którą ma dokumentować polski instrument, zależy bowiem m.in. od aktywności Słońca, a ta zmienia się w 11-letnich cyklach.