Odnaleziono starożytny atlas gwiazd. "Tak zaczęła się współczesna astronomia"

Tekst zaginął w mrokach dziejów, zaś współczesnym naukowcom był znany jedynie z twórczości Klaudiusza Ptolemeusza. Działający prawie 400 lat po Hipparchosie astronom wzorował się na swoim koledze po fachu, tworząc własny katalog astronomiczny, który przetrwał do naszych czasów. Okazuje się jednak, że prace Hipparchosa wcale nie muszą być stracone dla nauki, czego dowodzi artykuł opublikowany na łamach "Journal for the History of Astronomy".