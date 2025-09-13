Logo TVN24
Nauka

Pewna decyzja wpływa na tempo starzenia się flamingów

shutterstock_2519366117
Rodzina flamingów się powiększyła
Źródło: Zoo Opole
Ponad 40 lat obserwacji prowadzonych we francuskim Camargue ujawnia, że tryb życia flamingów różowych - osiadły lub migracyjny - wyraźnie wpływa na tempo ich starzenia się.

Flamingi mogą skrywać odpowiedź na jedno z najstarszych pytań biologii: dlaczego i w jaki sposób się starzejemy? Najnowsze badania, opublikowane w czasopiśmie "Proceedings of the National Academy of Sciences", sugerują, że tempo starzenia się tych ptaków zależy od ich trybu życia - a konkretnie od tego, czy jest on osiadły, czy nie.

Flamingi pod obserwacją od ponad 40 lat

Od ponad czterech dekad naukowcy z francuskiego ośrodka badawczego Tour du Valat w regionie Camargue obserwują flamingi różowe Dzięki temu naukowcom udało się zgromadzić materiał badawczy, który umożliwia porównanie losów ptaków prowadzących osiadły tryb życia z tymi, które migrują.

Flamingi, które całe życie spędzają na południu Francji, radzą sobie lepiej we wczesnej dorosłości. Dzięki stabilnym warunkom panującym w lagunach Morza Śródziemnego szybciej przystępują do rozrodu. Jednak z czasem płacą za tę stabilność cenę - u ptaków osiadłych proces starzenia postępuje o 40 procent szybciej, a ich zdolności rozrodcze spadają wcześniej niż u migrujących rówieśników.

Z kolei flamingi, które co zimę pokonują tysiące kilometrów, migrując do Hiszpanii, Włoch czy Afryki Północnej, ponoszą wysokie koszty na początku życia - charakteryzuje je wyższa śmiertelność i mniejsze szanse na rozród. Jednak starzeją się wolniej niż ptaki osiadłe. Średni wiek pojawienia się oznak starzenia wynosi 20,4 u flamingów osiadłych i 21,9 u migrujących.

Flamingi różowe
Flamingi różowe
Źródło: Shutterstock

Pozytywny wpływ migracji

Badanie pokazuje, że migracja - powszechne zjawisko w świecie zwierząt - może mieć istotny wpływ na tempo starzenia się organizmu. Jak wyjaśnia Sebastien Roques z francuskiego CNRS, wszystko sprowadza się do "biologicznego kompromisu": intensywny styl życia i wysoki sukces reprodukcyjny we wczesnej dorosłości kosztem szybszego starzenia się albo trudniejszy start, ale w zamian za dłużej zachowaną witalność.

Flamingi stanowią wyjątkowy model badawczy - nie tylko dlatego, że potrafią dożyć nawet 50 lat, lecz także z uwagi na zróżnicowane strategie życiowe występujące w obrębie jednego gatunku.

Dlaczego starzejemy się i umieramy?

Wnioski francuskich badaczy wpisują się w szerszą debatę naukową nad tym, dlaczego jedne organizmy starzeją się szybciej, inne zaś wolniej. - Od wieków filozofowie i naukowcy zastanawiają się nad przyczynami starzenia i śmierci - mówił Hugo Cayuela z Uniwersytetu Oksfordzkiego, współautor badania. - Przez długi czas uważaliśmy, że różnice te występują głównie między gatunkami. Jednak ostatnio nasze rozumienie tego problemu się zmieniło. Zbieramy dowody wskazujące na to, że w obrębie tego samego gatunku poszczególne osobniki często nie starzeją się w tym samym tempie ze względu na różnice genetyczne, behawioralne i środowiskowe - podsumował naukowiec.

Tego typu analizy mają znaczenie nie tylko dla biologii ewolucyjnej, lecz także dla pogłębiania naszej wiedzy o procesie starzenia się człowieka. Obserwując, jak różne schematy zachowań w życiu wpływają na tempo starzenia się flamingów, naukowcy mają nadzieję lepiej zrozumieć uniwersalne mechanizmy biologiczne - i zbliżyć się do odpowiedzi na jedno z najstarszych pytań ludzkości: dlaczego się starzejemy i umieramy?

Autorka/Autor: jzb

Źródło: Science Daily

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

