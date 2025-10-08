Logo TVN24
Rośnie na najsuchszej pustyni świata. Badacze chcą poznać jego sekret

|
Cistanthe longiscapa jest w stanie przetrwać ekstremalne warunki panujące na Atakamie
Cistanthe longiscapa jest w stanie przetrwać ekstremalne warunki panujące na Atakamie
Źródło: Reuters
Naukowcy z Chile zainteresowali się niepozornym kwiatem, który występuje na Atakamie, najsuchszej pustyni świata. Chcą dowiedzieć się, co sprawia, że jest w stanie przetrwać ekstremalne warunki. Mają nadzieję, że dzięki swoim badaniom pomogą innym roślinom zmierzyć się z suszą.

Cistanthe longiscapa to niewielki kwiat znany wśród miejscowych jako pata de guanaco (pol. łapa gwanako - ssaka z rodziny wielbłądowatych występującego w Ameryce Południowej). Rośnie m.in. na Atakamie, najsuchszej pustyni świata leżącej w północnej części Chile. Kwitnie podczas rzadkich deszczy, tworząc wielobarwne łąki.

Najsuchsze miejsce świata zmieniło się w łąkę
Genetyczny sekret

Pata de guanaco przykuł uwagę naukowców z Uniwersytetu Andreasa Bello w Chile. Postanowili oni zbadać ten niepozorny kwiat odporny na niedobory wody i ekstremalne wahania temperatur, przeprowadzając sekwencjonowanie DNA, czyli odczytywanie kolejności par zasad w kodzie genetycznym. Badacze mają nadzieję, że znajdą wskazówki genetyczne, które pomogą uprawom przetrwać pogarszające się susze wywołane zmianą klimatu.

- W związku ze zmianami klimatu susze stają się poważnym problemem dla rolnictwa, na świecie i w naszym kraju. Potrzebujemy roślin, które będą w stanie przetrwać te susze - powiedział Ariel Orellana, dyrektor Centrum Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Andreasa Bello.

Cistanthe longiscapa jest w stanie przetrwać ekstremalne warunki panujące na Atakamie
Cistanthe longiscapa jest w stanie przetrwać ekstremalne warunki panujące na Atakamie
Źródło: Reuters

Różne typy fotosyntezy

Orellana stwierdził, że to, co czyni "łapę gwanako" wyjątkową, to jej zdolność do przełączania się między różnymi typami fotosyntezy. Pod wpływem stresu związanego z suszą, intensywnym światłem słonecznym lub zasoleniem roślina aktywuje metodę oszczędzania wody znaną jako fotosynteza CAM. Gdy warunki się poprawiają, powraca do bardziej powszechnej formy fotosyntezy - C3.

- Te elastyczność sprawia, że jest to świetny model do badania, w jaki sposób geny kontrolują te zmiany - wyjaśnił Orellana.

Cesar Pizarro Gacitua, szef ds. ochrony bioróżnorodności w rejonie Atakama w chilijskiej agencji Leśnej CONAF, uważa, że potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć tajemnice tej rośliny.

Chile już teraz boryka się z problemami z wodą. World Resources Institute, światowa organizacja non-profit badająca zrównoważone praktyki w różnych obszarach działalności człowieka, zalicza je do krajów najbardziej dotkniętych niedoborem wody na świecie.

Łąki kwietne na Atakamie
Łąki kwietne na Atakamie
Źródło: Reuters

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

