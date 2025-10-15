Logo TVN24
Ciekawostki

Wszyscy myśleli, że to szczur. Prawda jest inna

|
Słynna dziura w chodniku w Chicago
Stworzyli sztuczną macicę i rozwinęli w niej zarodki myszy
Źródło: Shutterstock
Słynnej Chicago Rat Hole najprawdopodobniej nie stworzył szczur - do takiego wniosku doszli naukowcy, którzy przeanalizowali charakterystyczny odcisk na jednej z chicagowskich ulic. Miejsce w 2024 roku stało się jedną z atrakcji turystycznych amerykańskiego miasta.

Według amerykańskich mediów odcisk gryzonia na chodniku w Chicago liczy sobie kilka dekad, ale zyskał światową sławę w 2024 roku. Wszystko za sprawą Winslowa Dumaine'a - lokalnego artysty i komika - który opublikował zdjęcie nietypowej dziury w chodniku w mediach społecznościowych. Od tego czasu Chicago Rat Hole - tak nazwał ją Dumaine - stała się internetowym hitem i popularnym miejscem odwiedzanym przez turystów. Wielu z nich wrzucało do dziury pieniądze i inne przedmioty, a sieć została zalana zdjęciami.

Zainteresowanie odciskiem gryzonia było tak duże, że zakłócało spokój mieszkańców dzielnicy Roscoe Village w Chicago. Z tego powodu władze miasta usunęły fragment płyty chodnikowej, który przebywa obecnie w miejskim ratuszu. Do tej pory sądzono, że odcisk został zrobiony przez szczura i stąd wzięła się nazwa Chicago Rat Hole (rat w języku angielskim to szczur). Jednak badania naukowe wykazały, że słynny ślad miał pozostawić po sobie inny gryzoń. Szczegóły opisano w środę na łamach czasopisma "Biology Letters".

Słynna dziura w chodniku w Chicago
Słynna dziura w chodniku w Chicago
Źródło: Scott Olson/Getty Images

Poszukiwanie autora

Gdy naukowcy natrafili na zdjęcie dziury w internecie, wielu z nich wątpiło, że jej autorem może być szczur lub "superszczur". Zbadania genezy odcisku podjął się Michael Granatosky, biomechanik ewolucyjny z University of Tennessee w Knoxville. W tym celu wraz ze swoim zespołem zidentyfikował potencjalne zwierzęta, które mogły zrobić taki otwór. Wiadomo było, że gryzoń posiada cztery łapy z pięcioma pazurami i ogon. Później dzięki publikowanym w sieci zdjęciom oszacowano wymiary otworu.

Naukowcy porównali swoje pomiary z okazami z Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej. Analiza statystyczna tych danych wykazała, że słynną dziurę miała wykonać wiewiórka szara (Sciurus carolinensis) lub wiewiórka czarna (Sciurus niger). Prawdopodobieństwo takiego scenariusza wynosi 98,7 procenta.

W świetle swojego odkrycia naukowcy zaproponowali zmianę nazwy odcisku na Windy City Sidewalk Squirrel. W podsumowaniu autorzy pracy wyrazili nadzieję, że ich badania pomogą dostrzec radość w nauce.

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: LiveScience

Źródło zdjęcia głównego: Scott Olson/Getty Images

ciekawostki Chicago Badania naukowe
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
