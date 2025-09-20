Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

Wyciągnęli 30 metrów korzeni z rury kanalizacyjnej

|
Pracownicy wydziału robót publicznych wyciągają prawie 30 metrów korzeni z rury kanalizacyjnej
Pracownicy wydziału robót publicznych wyciągają prawie 30 metrów korzeni z rury kanalizacyjnej
Źródło: City of Rutland, Department of Public Works
Wydział robót publicznych amerykańskiego miasta Rutland wymieniał odcinek miejskiej rury drenażowej. Okazało się, że przerosło ją ponad 30 metrów korzeni pobliskich wierzb. Wideo z akcji zdobyło miliony wyświetleń w sieci.

Wydział Robót Publicznych Rutland, miasta w amerykańskim stanie Vermont, na początku września zareagował na zgłoszenia powodzi, która nastąpiła po ulewnych opadach deszczu.

30 metrów korzeni w rurze kanalizacyjnej

Na miejscu pracownicy przeprowadzili inspekcję. Okazało się, że rurę przerosły korzenie pięciu dużych wierzb rosnących w pobliżu. Pracownicy wydziału robót publicznych zaczęli je wyciągać.

- Powiedziałem: no dobra, wyjmę telefon, na wszelki wypadek, gdyby to zadziałało. A reszta jest już historią - powiedział Bob Protivansky, komisarz Wydziału Robót Publicznych Miasta Rutland. Protivansky nagrał, jak jego ekipa wyciąga prawie 30 metrów korzeni. Przyznał, że nigdy wcześniej nie widział czegoś podobnego. - Nasza ciężarówka do czyszczenia kanalizacji znajdowała rzeczy takie jak opony rowerowe i tym podobne, ale nie korzenie. Zazwyczaj te zwisają z górnej części rury, trochę w dół. Znajdujemy je i usuwamy, zanim urosną na 30 metrów - wyjaśnił.

"Nigdy na taką skalę"

Protivansky nie spodziewał się, że wideo z akcji zdobędzie miliony wyświetleń w sieci.

- Chciałem po prostu podkreślić wielkie osiągnięcie naszej ekipy mieszkańcom miasta. To, co odkryli, kiedy zaczęli ciągnąć za ten korzeń, było dla nich dość zaskakujące. Jestem pewien, że ludzie w branży już przez to przeszli, ale nigdy na taką skalę. Pomyśleli więc: spójrzmy, co zrobiło Rutland. Ale to, co zobaczyli, musiało ich zaszokować - podsumował.

Był zmarznięty i wyczerpany. Łoś wpadł do studni
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Był zmarznięty i wyczerpany. Łoś wpadł do studni

Świat

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: mynbc5.com

Źródło zdjęcia głównego: City of Rutland, Department of Public Works

Udostępnij:
TAGI:
USA
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Słońce, upał
Nadciąga skwar. Alarmy IMGW dla sześciu województw
Prognoza
Gorąco, idzie jesień
Prawdziwie letni dzień w środku września
Prognoza
Pożar w prowincji Lugo w Hiszpanii
Pożary nie odpuszczają. Ogień blisko domów
Świat
Łoś wpadł do studni w Maine
Był zmarznięty i wyczerpany. Łoś wpadł do studni
Świat
Późne lato, jesień, gorąco
W sobotę będzie nawet 30 stopni
Prognoza
Burza tropikalna Mitag
Burza przyniosła ulewy, ale to nie koniec zagrożeń
Świat
Jesień, liście, wrzesień
Przed nami mocne wejście jesieni
Prognoza
Odra
NIK wydał raport o Odrze. Wody Polskie odpowiadają
Polska
Hybryda dwóch gatunków ptaków
Ten ptak jest hybrydą
Nauka
Jeleń
Zaczyna się rykowisko jeleni. "Trzeba bardzo uważać"
Polska
Zmiany polaryzacji dookoła M87*
Słynna czarna dziura zmieniła zwyczaje żywieniowe. Wystarczyło kilka lat
Nauka
Przed nami gorący weekend
Dostawa z Wysp Zielonego Przylądka. To prawdziwa gratka!
Arleta Unton-Pyziołek
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Rosji.
Wstrząsy wtórne na Kamczatce
Świat
Osuwisko
"Otworzyłam okno w kuchni i zobaczyłam pierwszą falę błota"
Świat
Złota polska jesień
Kiedy powitamy jesień
Ciekawostki
Ig Nobel
Polak dostał Ig Nobla. Badał związki narcyzmu i inteligencji
Nauka
Deszcz, parasol
Dziś do 25 stopni, możliwy deszcz
Prognoza
Sonda Hayabusa2
Jest mniejsza, niż sądzono. Ta planetoida zaskoczyła naukowców
Nauka
Bransoletka
Bransoletka faraona zniknęła z muzeum. Już wiadomo, co się z nią stało
Świat
Noc miejscami będzie mglista
W nocy pojawią się mgły
Prognoza
Zmiany klimatu, topnienie lodowców
Obieg wody na świecie staje się chaotyczny
Nauka
Asteroida, Ziemia
Odkryto populację asteroid zdolnych do gwałtownego rozpadu
Nauka
Jaguar amerykański, jaguar - zdjęcie ilustracyjne
Jaguar pobił rekord w pływaniu
Świat
Rzeka Odra
Ile soli trafiło do Odry z kopalni. Jest raport NIK
Polska
Upał w Polsce
Upał na koniec lata i mocne wejście jesieni. Prognoza pogody
Prognoza
20 min
pc
Czy nasz wszechświat jest uwięziony w czarnej dziurze?
KIJEK W KOSMOSIE
Szympans - zdjęcie poglądowe
Te zwierzęta są codziennie na rauszu. Co to mówi o nas?
Nauka
Niebo we Wrocławiu
Malownicze chmury nad Polską. Są zwiastunem zmiany
Polska
Służby pomagają mieszkańcom Jemenu dotkniętym przez powódź
Powodzie błyskawiczne zmyły tysiące schronień
Świat
Wraca złota, polska jesień
Złota jesień i babie lato to nie to samo
Nauka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica