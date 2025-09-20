Wyciągnęli 30 metrów korzeni z rury kanalizacyjnej

Pracownicy wydziału robót publicznych wyciągają prawie 30 metrów korzeni z rury kanalizacyjnej Źródło: City of Rutland, Department of Public Works

Wydział Robót Publicznych Rutland, miasta w amerykańskim stanie Vermont, na początku września zareagował na zgłoszenia powodzi, która nastąpiła po ulewnych opadach deszczu.

30 metrów korzeni w rurze kanalizacyjnej

Na miejscu pracownicy przeprowadzili inspekcję. Okazało się, że rurę przerosły korzenie pięciu dużych wierzb rosnących w pobliżu. Pracownicy wydziału robót publicznych zaczęli je wyciągać.

- Powiedziałem: no dobra, wyjmę telefon, na wszelki wypadek, gdyby to zadziałało. A reszta jest już historią - powiedział Bob Protivansky, komisarz Wydziału Robót Publicznych Miasta Rutland. Protivansky nagrał, jak jego ekipa wyciąga prawie 30 metrów korzeni. Przyznał, że nigdy wcześniej nie widział czegoś podobnego. - Nasza ciężarówka do czyszczenia kanalizacji znajdowała rzeczy takie jak opony rowerowe i tym podobne, ale nie korzenie. Zazwyczaj te zwisają z górnej części rury, trochę w dół. Znajdujemy je i usuwamy, zanim urosną na 30 metrów - wyjaśnił.

Our Sewer collection division is working to replace a section of city owned storm water pipe. On top of the pipe needing... Posted by City of Rutland, Department of Public Works on Tuesday, September 9, 2025

"Nigdy na taką skalę"

Protivansky nie spodziewał się, że wideo z akcji zdobędzie miliony wyświetleń w sieci.

- Chciałem po prostu podkreślić wielkie osiągnięcie naszej ekipy mieszkańcom miasta. To, co odkryli, kiedy zaczęli ciągnąć za ten korzeń, było dla nich dość zaskakujące. Jestem pewien, że ludzie w branży już przez to przeszli, ale nigdy na taką skalę. Pomyśleli więc: spójrzmy, co zrobiło Rutland. Ale to, co zobaczyli, musiało ich zaszokować - podsumował.