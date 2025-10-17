Logo TVN24
Ciekawostki

Nas męczy, a wiewiórkom może sprzyjać

|
Wiewiórka szara (łac. Sciurus carolinensis)
Uczta wiewiórki
Źródło: TomTen/Kontakt24
Ciągły hałas panujący przy ruchliwych drogach w miastach może zwiększać poczucie bezpieczeństwa wiewiórek szarych - zauważyli badacze z brytyjskiego University of Exeter.

Naukowcy University of Exeter zbadali zwyczaje wiewiórek szarych (łac. Sciurus carolinensis) żyjących w miastach, przyglądając się temu, jak dużo pożywienia zwierzęta pozostawiały w różnych lokalizacjach. Chcieli sprawdzić, czy wiewiórki postrzegają dane miejsce jako bezpieczne, czy może mają je za pełne zagrożeń.

Żeby móc prowadzić obserwacje, badacze stworzyli nowe miejsca karmienia. Część z nich była osłonięta, a reszta znajdowała się na otwartej przestrzeni, na przykład przy ruchliwych drogach.

Wszyscy myśleli, że to szczur. Prawda jest inna
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wszyscy myśleli, że to szczur. Prawda jest inna

Hałaśliwa autostrada? Dla wiewiórek to nie jest problem

Swoje obserwacje naukowcy opisali na łamach czasopisma "Oikos", specjalizującego się w tematyce ekologicznej. Eksperci odkryli, że wiewiórki szare czuły się bezpieczniej w pobliżu dróg, przy których poziom hałasu był stale wysoki. Prawdopodobnie dlatego, że mniej obawiały się potencjalnych drapieżników. Inaczej było w przypadku wiewiórek posilających się w miejscach, gdzie hałas nie był tak jednostajny. Tam zwierzęta nie zostawiały pożywienia tak chętnie.

- Wyniki te wydają się sprzeczne z intuicją - przekazała doktor doktor Kristin Thompson, która prowadziła badania w ramach swojej pracy doktorskiej. Jej zdaniem umiejętność radzenia sobie ze złożonymi zagrożeniami jest przykładem tego, dlaczego wiewiórki szare tak świetnie radzą sobie w przestrzeni miejskiej.

Zdaniem doktora Sashy Dalla z University of Exeter, działalność człowieka ma dwojakie skutki dla dzikich zwierząt miejskich. - W niektórych sytuacjach obecność ludzi może zmniejszać ryzyko związane z drapieżnikami, w innych - zwiększać. Wiewiórki muszą dostosować się do tych wyzwań, zmieniając swoje zachowania związane z poszukiwaniem pożywienia i wykorzystaniem siedlisk - dodał.

Wiewiórka szara (łac. Sciurus carolinensis)
Wiewiórka szara (łac. Sciurus carolinensis)
Źródło: Shutterstock

Autorka/Autor: Damian Dziugieł

Źródło: University of Exeter

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

