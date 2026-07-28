Trójmiasto Czworo dzieci na desce, bez kamizelek, setki metrów od brzegu Oprac. Anna Winiarska |

blur.mp4 Źródło wideo: Straż Miejska w Gdańsku Źródło zdj. gł.: Straż miejska Gdańsk

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Do niebezpiecznej sytuacji doszło w sobotę. Gdańscy strażnicy miejscy opisali zdarzenie w mediach społecznościowych.

"Przez lornetkę strażnicy dostrzegli, że na jednej desce SUP znajdują się cztery małoletnie osoby. Silny południowo-zachodni wiatr zniósł dzieci około 400 metrów od brzegu. Dryfowały w kierunku toru podejściowego do portu, gdzie odbywa się ruch dużych jednostek" – relacjonują.

Żadne z dzieci nie miało kamizelki ratunkowej ani innych środków asekuracyjnych.

Czworo dzieci na desce, bez kamizelek, setki metrów od brzegu Źródło zdjęcia: Straż miejska Gdańsk

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Pouczyli opiekuna

Na pomoc ruszył patrol, który zabrał dzieci na łódź i zabezpieczył deskę, na której płynęły. Na plaży w Brzeźnie strażnicy przekazali dzieci pod opiekę dorosłego krewnego.

"Opiekun został poinformowany o przebiegu zdarzenia i pouczony o konieczności stałego nadzoru nad dziećmi oraz stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa" – czytamy w komunikacie.