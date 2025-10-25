Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Wyrzucony z Islandii, poszukiwany w Polsce

Strażnicy graniczni na gdańskim lotnisku
Do zdarzenia doszło na gdańskim lotnisku
Źródło: Google Earth
36-latek został deportowany z Islandii. W drodze do Gdańska towarzyszyło mu trzech islandzkich funkcjonariuszy. Na lotnisku okazało się, że Polsce jest poszukiwany. Trafił do więzienia, gdzie spędzi ponad trzy lata.

Do Gdańska 36-latek przyleciał samolotem rejsowym z Reykjaviku w asyście trzech islandzkich funkcjonariuszy.

"W trakcie czynności na lotnisku strażnicy graniczni ustalili, że na Islandię 36-latek udał się trzy lata temu, a jego celem było podjęcie pracy. Twierdził, że został deportowany w związku ze spowodowaniem wypadku samochodowego. Nie chciał jednak powiedzieć jaką karę odbył, ale wiadomo, że otrzymał trzyletni zakaz wjazdu na Islandię" - podano w komunikacie Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Zatrzymany na lotnisku

W Polsce, jeszcze na lotnisku został zatrzymany. Był bowiem poszukiwany dwoma listami gończymi wydanymi przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie i Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej. Pierwszy skazał go na blisko rok więzienia, bo przemocą przy użyciu noża zastraszał policjanta, aby zaniechał wobec niego czynności służbowych, a drugi na 2,5 roku za kradzież z rozbojem.

Z pomieszczeń Straży Granicznej przewieziono go do gdańskiego Aresztu Śledczego.

Za kratami spędzi 3,5 roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Straż Graniczna na lotnisku
Ośmiu mężczyzn nie poleciało do Chorwacji. Z powodu zachowania na lotnisku
Katowice
Strażnicy graniczni, Kraków Balice
Z lotniska do więzienia
Kraków
Granica Polski i Białorusi, Straż Graniczna
Został zatrzymany, jest podejrzany o ataki na polskich żołnierzy na granicy
WARSZAWA
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: MOSG

Udostępnij:
TAGI:
Straż GranicznalotniskoGdańskIslandiaposzukiwani
Czytaj także:
shutterstock_2637727779
Microsoft wyznacza nowy kierunek w rozwoju AI. "Istotna zmiana"
BIZNES
Ciężarówka kompletnie spłonęła
Ciągnik siodłowy spłonął na autostradzie
Łódź
Dar Młodzieży podczas rejsu
Pracują nad następcą Daru Młodzieży. "Będzie to połączenie XIX I XXI wieku"
Trójmiasto
Jabłko
Waży ponad kilogram, może być największe w Polsce
METEO
Po narodzinach dziecka rodzice mogą skorzystać z kilku urlopów: macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego
"Wśród mężczyzn istnieje całkowity odwrót od idei rodziny"
Polska
Tusk, Szłapka, Nowacka
Dzisiaj "konwencja zjednoczeniowa"
Polska
Bekowisko danieli
Operator TVN24 nagrał niezwykłe widowisko. "Były wszędzie"
Polska
Postępujące kostniejące zapalenie mięśni (FOP)
"Tworzą się dodatkowe kości". FOP zamienia ciało w klatkę
Zdrowie
Zatrzymani za graffiti w przejściu podziemnym
Kaptury na głowach i spray w dłoniach. Zatrzymani w przejściu podziemnym
WARSZAWA
Kobiecie odmówiono wjazdu do Polski
Twierdziła, że zamierza w Polsce pracować. Miała podrobiony dokument
WARSZAWA
Władimir Putin - Kiriłł Dmitrijew
Wysłannik Putina o Ukrainie. "Jesteśmy blisko"
Świat
Baseny "Wisła" na Ochocie
Kiedyś przyciągały tłumy, dziś to ruina. Te zdjęcia robią wrażenie
Magdalena Gruszczyńska
imageTitle
Wielki smutek w domu Szpilki. "Zawsze będziesz częścią naszej rodziny"
EUROSPORT
Wizualizacja nowej sali balowej w Białym Domu
Tak Trump ma nazwać salę balową przy Białym Domu
Świat
Ulewne deszcze w Meksyku
Kilkaset miejscowości nadal odciętych od świata
METEO
Donald Trump
130 milionów od anonimowego darczyńcy. Trump: to mój przyjaciel
Świat
imageTitle
Były bramkarz Realu Madryt padł ofiarą swojej gosposi
EUROSPORT
Renee Zellweger najbardziej znana jest z roli Bridget Jones
Jej przygody śledziły miliony kobiet. Teraz dostanie pomnik
Kultura i styl
Prezydent Kolumbii Gustavo Petro
Trump uderza w "przywódcę narkotykowego"
Świat
Zwiększenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy jest elementem pierwszej fazy rozejmu
"Pas humanitarny" w Gazie. Ma zastąpić kontrowersyjną fundację
Najnowsze
shutterstock_2287560847
Długo nie wiedzieliśmy, że istnieją. Teraz decydują o naszej przyszłości
Maciej Michałek
Donald Trump
Trump spotka się z Xi. "Chciałbym, aby Chiny pomogły"
Świat
Kobieta podczas porodu
Będą nowe zasady opieki okołoporodowej
Polska
Sirikit Kitiyakara na zdjęciu archiwalnym
Nie żyje królowa matka, będzie roczna żałoba
Świat
glowne - Pachnie jak kwiaty, zabija komary
Ten grzyb pachnie jak kwiaty i zabija komary
METEO
Ukraińskie drony zaatakowały zakład przemysłowy w rosyjskiej Mordowii
Rosja wyśle rezerwistów na "specjalne misje"
Świat
Hiszpania, obraz
Myślała, że to przesyłka, więc wzięła ją do domu. Okazało się, że to zaginione dzieło Picassa
Świat
Uwaga na silny wiatr
Wichury w Polsce. W tych regionach może mocno wiać
METEO
imageTitle
AC Milan uratował się w ostatniej chwili
EUROSPORT
Joanna Warczak laureatką "Okularów" ks. Kaczkowskiego
Joanna Warczak laureatką Okularów ks. Kaczkowskiego
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica