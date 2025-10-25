Wyrzucony z Islandii, poszukiwany w Polsce

Do Gdańska 36-latek przyleciał samolotem rejsowym z Reykjaviku w asyście trzech islandzkich funkcjonariuszy.
"W trakcie czynności na lotnisku strażnicy graniczni ustalili, że na Islandię 36-latek udał się trzy lata temu, a jego celem było podjęcie pracy. Twierdził, że został deportowany w związku ze spowodowaniem wypadku samochodowego. Nie chciał jednak powiedzieć jaką karę odbył, ale wiadomo, że otrzymał trzyletni zakaz wjazdu na Islandię" - podano w komunikacie Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
Zatrzymany na lotnisku
W Polsce, jeszcze na lotnisku został zatrzymany. Był bowiem poszukiwany dwoma listami gończymi wydanymi przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie i Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej. Pierwszy skazał go na blisko rok więzienia, bo przemocą przy użyciu noża zastraszał policjanta, aby zaniechał wobec niego czynności służbowych, a drugi na 2,5 roku za kradzież z rozbojem.
Z pomieszczeń Straży Granicznej przewieziono go do gdańskiego Aresztu Śledczego.
Za kratami spędzi 3,5 roku.
Autorka/Autor: pop
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: MOSG