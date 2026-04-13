Trójmiasto Spłonęły maszyny na budowie drogi w pobliżu przyszłej elektrowni jądrowej. Policja nie wyklucza podpalenia Oprac. Rafał Molenda |

Pięć maszyn spłonęło w Słajszewie w powiecie wejherowskim na Pomorzu

Do pożaru doszło w niedzielę około godziny 23. przy ulicy Morskiej w Słajszewie w powiecie wejherowskim na Pomorzu.

Z ogniem walczyło pięć zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej i jednostka ratownicza Państwowej Straży Pożarnej z Wejherowa. Nikt nie ucierpiał, ale maszyny zostały zniszczone przez ogień.

Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia.

- Prowadzimy intensywne działania, których celem jest ustalenie okoliczności zdarzenia. W tej chwili nie mogę ujawnić szczegółów postępowania, ale nie wykluczamy udziału osób trzecich - powiedziała Anetta Potrykus oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe wydała oświadczenie

- Zdarzenie miało miejsce na remontowanej, w ramach współpracy z gminą Choczewo, drodze od miejscowości Słajszewo do granicy inwestycji, w odległości około 1 km od terenu zarezerwowanego na realizację naszej inwestycji. (...) Polskie Elektrownie Jądrowe deklarują pełną współpracę ze wszystkimi służbami wyjaśniającymi zaistniałą sytuację. Do czasu zakończenia czynności prowadzonych przez właściwe organy, spółka nie komentuje przyczyn zdarzenia - czytamy w oświadczeniu.

Spłonęło pięć maszyn budowlanych. Są to: dwa walce, koparka, ładowarka i rozściełacz do asfaltu, czyli urządzenie przeznaczone do układania nawierzchni asfaltowej, tworzenia chodników lub poszerzania jezdni. Straty szacują biegli.