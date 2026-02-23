Daniele przechadzały się między blokami. Niezwykłe nagranie

Daniele w Wejherowie (Pomorskie) Źródło: Seigen/Kontakt24

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na osiedlu bloków przy ulicy Kusocińskiego w Wejherowie mieszkańcy zaobserwowali trzy spacerujące daniele. Zwierzęta wzbudziły zainteresowanie wśród przechodniów, którzy chętnie nagrywali je i fotografowali.

Daniele przechadzały się po osiedlu Źródło: Seigen/Kontakt24

Nagranie przedstawiające daniele przechadzające się między blokami przesłał nam za pośrednictwem serwisu Kontakt24 mieszkaniec osiedla, pan Tomasz.

- Film nagrałem wczoraj po południu, około godziny 14, z balkonu mojego mieszkania. Daniele widziałem tu pierwszy raz. W okolicach szpitala pojawiają się częściej, ale aż tak daleko się chyba nigdy nie zapuszczały - wyjaśnił.

Źródło: Google Maps

Opracowała Natalia Grzybowska, amn