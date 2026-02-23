Daniele przechadzały się między blokami. Niezwykłe nagranie

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Na osiedlu bloków przy ulicy Kusocińskiego w Wejherowie mieszkańcy zaobserwowali trzy spacerujące daniele. Zwierzęta wzbudziły zainteresowanie wśród przechodniów, którzy chętnie nagrywali je i fotografowali.
Nagranie przedstawiające daniele przechadzające się między blokami przesłał nam za pośrednictwem serwisu Kontakt24 mieszkaniec osiedla, pan Tomasz.
- Film nagrałem wczoraj po południu, około godziny 14, z balkonu mojego mieszkania. Daniele widziałem tu pierwszy raz. W okolicach szpitala pojawiają się częściej, ale aż tak daleko się chyba nigdy nie zapuszczały - wyjaśnił.
Opracowała Natalia Grzybowska, amn
Źródło: Kontakt24, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Seigen/Kontakt24