Zderzenie ciężarówki z autem. Trzy osoby w szpitalu

Około godziny 16.15 w miejscowości Warszkowo (woj. pomorskie) doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i ciężarowego. Jak informuje Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa w Gdańsku, pojazd ciężarowy wypadł z drogi i wylądował w rowie.
W wyniku zdarzenia trzy osoby zostały poszkodowane - kierująca ciężarówką oraz dwie osoby podróżujące samochodem osobowym. Wszystkie zostały przetransportowane do szpitala, były przytomne w chwili przekazania służbom medycznym.
W działaniach ratowniczych brało udział pięć zastępów straży pożarnej, łącznie 20 strażaków z państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Na drodze mogą występować utrudnienia w ruchu.
Opracowanie Martyna Sokołowska /tok
