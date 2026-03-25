Zderzenie ciężarówki z autem. Trzy osoby w szpitalu

Do zdarzenia doszło w powiecie wejherowskim Źródło: Google Maps

Około godziny 16.15 w miejscowości Warszkowo (woj. pomorskie) doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i ciężarowego. Jak informuje Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa w Gdańsku, pojazd ciężarowy wypadł z drogi i wylądował w rowie.

W wyniku zdarzenia trzy osoby zostały poszkodowane - kierująca ciężarówką oraz dwie osoby podróżujące samochodem osobowym. Wszystkie zostały przetransportowane do szpitala, były przytomne w chwili przekazania służbom medycznym.

Pojazd ciężarowy po zderzeniu zjechał z drogi i wpadł do rowu Źródło: KW PSP w Gdańsku

W wypadku ranne zostały trzy osoby Źródło: KW PSP w Gdańsku

W działaniach ratowniczych brało udział pięć zastępów straży pożarnej, łącznie 20 strażaków z państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Na drodze mogą występować utrudnienia w ruchu.

Zderzenie ciężarówki z autem osobowym w Warszkowie Źródło: Wejherowo998

Opracowanie Martyna Sokołowska /tok