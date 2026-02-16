Śmiertelny wypadek na A1, trasa zablokowana

Komenda Powiatowa Policji w Tczewie poinformowała w poniedziałek o wypadku na autostradzie A1, na wysokości miejscowości Gąsiorki. Około godziny 13.30 zderzył się tam samochód osobowy z ciężarówką.
" 71-letni kierujący pojazdem marki Renault podczas manewru wyprzedzania samochodu ciężarowego marki Scania nie zachował należytej ostrożności. W wyniku utraty panowania nad pojazdem uderzył w barierę ochronną po prawej stronie drogi, a następnie w jego pojazd uderzył samochód ciężarowy, który był wyprzedzany" - podała tczewska policja.
Życia 71-latka nie udało się uratować. Druga osoba z auta została ranna i śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowana do szpitala.
Na czas lądowania i startu śmigłowca autostrada jest zablokowana w obu kierunkach. Po jego odlocie przywrócony zostanie ruch w stronę Łodzi.
Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
Opracował Michał Malinowski
Źródło: tvn24.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP