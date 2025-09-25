10-latek na rowerze wjechał pod samochód. Nie przeżył

Do zdarzenia doszło w czwartek, około południa, w Staniszewie (woj. pomorskie). Oficer dyżurny kartuskiej komendy otrzymał informację o potrąceniu chłopca.
Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że kierujący rowerem 10-latek wjeżdżając na ul. Wejherowską z ul. Widokowej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się bocznie z pojazdem marki Daihatsu, którym kierował 48-latek.
- Mimo starań służb życia chłopca nie udało się uratować - przekazała Komenda Powiatowej Policji w Kartuzach.
Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadza czynności na miejscu zdarzenia, w celu ustalenia szczegółowych okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
Autorka/Autor: ng/tok
Źródło: KPP Kartuzy
Źródło zdjęcia głównego: Google Maps