Prokuratura Rejonowa w Sopocie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 36-latkowi.
- W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że związek z włamaniem do studni głębinowej miał Ihor H., który w dniu 21 lipca 2025 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy KMP w Sopocie - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński.
Śledczy oskarżyli 36-letniego Ukraińca o popełnienie łącznie czterech przestępstw.
Mężczyzna odpowie przed sądem za uszkodzenie 15 lipca 2025 r. elementów wchodzących w skład sieci wodociągowej - w tym rozdzielnicy - przyłącza do sieci wodociągowej oraz studni głębinowych należących do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Aqua – Sopot. Punkt, gdzie doszło do włamania - "Nowe Sarnie Wzgórze – studnie głębinowe" mieści się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Jak wyliczyli śledczy, oskarżony swoim działaniem spowodował straty na ponad 71 tysięcy złotych.
Drugi zarzut dotyczy uszkodzenia tydzień wcześniej ogrodzenia punktu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Aqua – Sopot położonego również na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, obejmującego zbiornik wyrównawczo-zapasowy o nazwie "Wzgórze Trzech Gracji".
Włamywał się do skrzynek elektrycznych
Śledczy zarzucili mężczyźnie również zniszczenie skrzynek elektrycznych na terenie rodzinnych ogródków działkowych im. Józefa Wybickiego w Sopocie. Oskarżony odpowie też za przywłaszczenie cudzego dowodu osobistego.
- Materiał dowodowy zgromadzony w toku śledztwa wskazuje, że woda w studni głębinowej nie została skażona - dodał prokurator Duszyński.
Ihor H. od chwili zatrzymania jest tymczasowo aresztowany. Za uszkodzenie urządzeń infrastruktury grozi mu do 8 lat więzienia.
Autorka/Autor: mm/PKoz
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: KWP w Gdańsku