Zaginione małżeństwo z Sopotu odnalezione

Sopot (woj. pomorskie)

Policjanci z Sopotu zakończyli poszukiwania młodego małżeństwa, które zniknęło na przełomie września i października. Jak podają, Tomasz i Karolina W., oboje urodzeni w 2000 roku, zostali odnalezieni. Para postanowiła rozpocząć nowe życie i zachować anonimowość.

Zniknięcie zgłosiła rodzina

Jak, na początku października, wyjaśniał nam p.o. oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Sopocie mł. asp. Radosław Jaśkiewicz, zaginięcie pary zgłosiła rodzina zaniepokojona brakiem kontaktu. Policja opublikowała zdjęcie pary i rozpoczęła poszukiwania.

Pary poszukiwano od początku października Źródło: KMP Sopot

Policja podejrzewała od początku, że para chciała po prostu zerwać kontakt z najbliższymi i wyjechała poza granice Polski. Jednak podkreślano wtedy, że funkcjonariusze tak długo będą ich szukać, dopóki nie nabiorą pewności, że 25-latkowie zrobili to własnej woli i nic im nie jest.