Śledztwo po śmierci Stanisława Soyki. Jest decyzja prokuratury

Hołd dla zmarłego Stanisława Soyki. "Tolerancja" w wyjątkowym wydaniu

Prokuratura Rejonowa w Sopocie umorzyła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Stanisława Soyki w dniu 21 sierpnia 2025 roku. Jak przekazał Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku postanowienie wydano, bo stwierdzono, że czyn nie zawierał znamion czynu zabronionego. Postępowanie umorzono 10 grudnia 2025 roku.

- Natomiast, szanując wolę rodziny zmarłego więcej informacji na temat przedmiotowego śledztwa nie udzielamy - dodał prokurator Duszyński.

Stanisław Soyka zmarł przed występem na festiwalu

Stanisław Sojka (pseudonim artystyczny Stanisław Soyka) - muzyk, wokalista i kompozytor, zmarł nagle 21 sierpnia 2025 roku, tuż przed swoim planowanym występem na Top of the Top Sopot Festival. Tego dnia wieczorem artysta miał się pojawić na scenie podczas finałowego koncertu "Orkiestra mistrzów". Z powodu jego śmierci przerwano transmisję telewizyjną z festiwalu.

Śledztwo w sprawie śmierci artysty prowadziła Prokuratura Rejonowa w Sopocie z art. 155 kk. W trakcie czynności nie stwierdzono udziału osób trzecich. Przyjęta kwalifikacja jest standardowa w przypadku nagłej śmierci i nie daje podstaw do wnioskowania, że doszło do zgonu w wyniku działania innej osoby – podawała po zgonie i wszczęciu śledztwa prokuratura.

Stanisław Soyka nie żyje

