Trójmiasto

Sopot kończy współpracę partnerską z izraelskim miastem Aszkleon

Molo w Sopocie
Do zdarzenia doszło w Sopocie
Źródło: Google Earth
Sopoccy radni przyjęli obywatelski projekt uchwały w sprawie zerwania partnerstwa z izraelskim miastem Aszkleon. W uzasadnieniu czytamy, że taka decyzja to wyraz sprzeciwu wobec działań władz Izraela w Strefie Gazy. - Sopot nie będzie przymykał oczu na naruszanie prawa międzynarodowego przez Izrael - powiedziała podczas czwartkowej sesji Aleksandra Łoboda z Fundacji Widzialne.

Projekt uchwały o zerwaniu partnerstwa (zawartego w 1993 roku) radni przyjęli w czwartek.

Projekt został zgłoszony jako obywatelska inicjatywa uchwałodawcza przygotowana przez grupę mieszkańców Sopotu we współpracy z działaczami partii Razem oraz lokalnymi organizacjami społecznymi, w tym aktywistami kolektywu "Trójmiasto dla Palestyny", Fundacji Widzialne i Amnesty International. Poparła go również Młodzieżowa Rada Miasta.

Uzasadnienie uchwały

W sierpniu interpelację w tej samej sprawie złożyła radna partii Razem Barbara Brzezicka.

W uzasadnieniu uchwały napisano, że "państwo Izrael od 2023 roku dokonuje w strefie Gazy pełnoskalowej czystki etnicznej, która pochłonęła już kilkadziesiąt tysięcy ofiar, w tym około 20 tysięcy dzieci".

"Siły Obronne Izraela bombardują budynki mieszkalne, szpitale, w tym oddziały neonatologiczne i pediatryczne, niszczona jest także kluczowa infrastruktura. Według Euro-Med Monitor zniszczonych lub całkowicie zburzonych jest niemal 100 proc. szpitali, 80 proc. budynków mieszkalnych oraz 95 proc. szkół i uniwersytetów. Mieszkanki i mieszkańcy Gazy pozbawiani są również dostępu do wody i do żywności - Izrael zabija w ten sposób również głodem" - czytamy w uchwale.

Wskazano, że decyzja wyrażałaby wartości, do których odwołuje się miasto Sopot, w tym poszanowanie praw człowieka.

- W Strefie Gazy od wielu lat Palestyńczycy i Palestynki są traktowani jak osoby drugiej kategorii. A od dwóch lat trwa to pełnoskalowe ludobójstwo. Zerwanie współpracy z Aszkelonem ma pokazać, że Sopot nie będzie przymykał oczu na naruszanie prawa międzynarodowego przez Izrael. To bardzo konkretny krok, który możemy zrobić tu na Pomorzu - mówiła podczas czwartkowej sesji Aleksandra Łoboda z Fundacji Widzialne.

Były głosy sprzeciwu

Głosy w dyskusji nad uchwałą o wypowiedzeniu partnerstwa były podzielone. Część radnych podnosiła, że rzeczywiście od wielu lat umowa z Aszkelonem jest w zasadzie martwa, a ostatnia wizyta delegacji była w 2012 roku.

Część radnych wskazywała, że wystarczyłoby zawieszenie, a nie całkowite zerwanie współpracy z izraelskim miastem.

- Przede wszystkim należy w takich chwilach zachować spokój. Jest to brutalny konflikt i chciałbym, aby on się jak najszybciej zakończył. W mojej ocenie adekwatnym krokiem w tej sytuacji byłoby zawieszenie współpracy lub wysłanie informacji, pisma do władz Aszkelonu, że społeczność w Trójmieście nie godzi się na to, co dzieje się w Strefie Gazy. Jeżeli zerwiemy współpracę ostatecznie, to zrywamy możliwość w ogóle rozmowy z tamtą stroną - powiedział z kolei radny Jarosław Kempa (Kocham Sopot).

Molo w Sopocie
Molo w Sopocie
Źródło: tvn24

W trakcie obrad zwracano uwagę, że podobne działania symboliczne podejmowane były w przeszłości w reakcji na agresję Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Sopot zerwał wówczas współpracę z rosyjskim Peterhofem.

Dziewięciu radnych było "za"

Prezydentka kurortu Magdalena Czarzyńska-Jachim potępiła kryzys humanitarny w Strefie Gazy oraz wszelkie działania prowadzące do cierpienia cywilów. Zaznaczyła jednak, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest bardziej skomplikowana niż przypadek agresji Rosji na Ukrainę. Wskazała na to, że Aszkelon był celem ataków rakietowych Hamasu w październiku 2023 roku, w których wiele osób zginęło i zostało rannych.

Radna Natalia Pobłocka (Koalicja dla Sopotu) oceniła, że projekt uchwały nie uwzględnia wszystkich aspektów konfliktu i przedstawia sytuację w sposób jednostronny.

Zaśpiewają dla mieszkańców Gazy. W sobotę koncert "Sending You Light"
Zaśpiewają dla mieszkańców Gazy. W sobotę koncert "Sending You Light"

- Nasza refleksja powinna obejmować pełen kontekst tego, co dzieje się obecnie w Gazie oraz w relacjach izraelsko-palestyńskich - mówiła. Zwróciła przy tym uwagę, że Hamas jest uznawany przez wiele państw i organizacji międzynarodowych za organizację terrorystyczną.

Ostatecznie uchwała została przyjęta - dziewięciu radnych było za, sześciu przeciwko, a cztery osoby wstrzymały się od głosu. 

Kryzys humanitarny w strefie Gazy

W wyniku prowadzonych na terenie Strefy Gazy działań wojennych w przeciągu blisko dwóch lat zginęło około 65 tysięcy osób, a około 164 tysięcy zostało rannych. Rzeczywista liczba ofiar jest prawdopodobnie znacznie wyższa. Strefa Gazy jest zrujnowana, panuje w niej kryzys humanitarny, w tym głód.

Na tvn24.pl wielokrotnie opisywaliśmy dramatyczną sytuację humanitarną w Strefie Gazy.

Tunel Hamasu w Strefie Gazy, zdobyty przez siły izraelskie
"Gdzie poszedł tata? Do nieba"
Monika Winiarska
Życie wraca do miasta Gaza
"System się załamał". Wracają do domów, których już nie ma
Świat
Strefa Gazy, klęska głodu, dzieci, Palestyńskie matki, katastrofa humanitarna
"Jedna z najgorszych rzeczy, jakie mogą przytrafić się dziecku"
Świat
Autorka/Autor: MAK

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

SopotStrefa GazyIzraelTrójmiasto
