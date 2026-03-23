Śmierć na polowaniu. Policja zatrzymała myśliwego

Trąbki Wielkie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Tragedia rozegrała się w pobliżu Granicznej Wsi w gminie Trąbki Wielkie na Pomorzu nocy z soboty na niedzielę. Według wstępnych ustaleń jeden z myśliwych zginął po postrzale z broni palnej.

- Pod numer alarmowy 112 zadzwonił mężczyzna z informacją o wypadku na polowaniu. Policjanci natychmiast udali się na wskazane miejsce - relacjonuje Karol Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim.

W polowaniu brało udział dwóch myśliwych

W lesie polowało dwóch mężczyzn. 47-latek, który zgłosił wypadek, został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczano ślady i broń. Trwa intensywne śledztwo, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności tragedii - informuje oficer prasowy KPP w Pruszczu Gdańskim.

Według informacji policji jeden z myśliwych pochodził z miejscowości w powiecie gdańskim, a drugi z Gdańska. Zatrzymany mężczyzna na razie nie usłyszał żadnych zarzutów. O dalszych decyzjach procesowych zdecyduje prokuratura.

Prokurator nie udziela żadnych informacji na temat osób i szczegółów zdarzenia.

Komunikat w sprawie wydał Polski Związek Łowiecki.

Komunikat-Graniczna-Wies Źródło: Polski Związek Łowiecki

"Z przykrością potwierdzamy informacje o zdarzeniu, do którego doszło w godzinach późnowieczornych dnia 21 marca 2026 r. w Granicznej Wsi w powiecie gdańskim, w którym życie stracił mężczyzna. Na miejsce zostały wezwane służby, które zatrzymały sprawcę. Wyrażamy ubolewanie z powodu tego dramatycznego zdarzenia i podkreślamy naszą pełną gotowość do współpracy z organami ścigania w celu wyjaśnienia okoliczności oraz przyczyn tego wypadku. Jako organizacja zrzeszająca osoby wykonujące legalne polowania i uprawnione do posiadania broni podkreślamy, że bezpieczeństwo, odpowiedzialność i przestrzeganie przepisów są dla nas zasadami nadrzędnymi. Polski Związek Łowiecki złożył już zawiadomienie do właściwego okręgowego rzecznika dyscyplinarnego w celu wyjaśnienia tego zdarzenia. Rzecznik po dokonaniu ustaleń podejmie stosowne działania dyscyplinarne. Polski Związek Łowiecki

Opracował Rafał Molenda