Zderzenie autobusów. Są ranni

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 6 rano na ulicy Hubalczyków w Słupsku. Jak wstępnie ustalili policjanci, 42-letni kierowca autobusu podmiejskiego, wyjeżdżając z pętli autobusowej, nie ustąpił pierwszeństwa 56-letniemu kierowcy autobusu miejskiego.

"W wyniku tego zdarzenia kierujący autobusem miejskim oraz pasażerka autobusu podmiejskiego zostali zabrani do szpitala, gdzie znajdują się pod opieką lekarzy" - przekazała Komenda Miejska Policji w Słupsku w mediach społecznościowych.

Kierowcy byli trzeźwi

Policjanci pracują na miejscu i wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Wiadomo już, że kierowcy byli trzeźwi. "W tym miejscu z uwagi na zablokowaną jezdnię ul. Hubalczyków występują utrudnienia. Pojazdy przepuszczane są jedną stroną pętli autobusowej oraz kierowane są z ul. Hubalczyków w ul. Łady-Cybulskiego" - przekazali funkcjonariusze.

