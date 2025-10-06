Logo strona główna
Trójmiasto

Zderzenie autobusów. Są ranni

Zderzenie autobusów w Słupsku
Do zdarzenia doszło w Słupsku
Źródło: Google Earth
Dwa autobusy zderzyły się w poniedziałek rano w Słupsku (woj. pomorskie). Dwie osoby trafiły do szpitala - to kierowca i pasażerka. Policjanci ustalili wstępnie, co się stało.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 6 rano na ulicy Hubalczyków w Słupsku. Jak wstępnie ustalili policjanci, 42-letni kierowca autobusu podmiejskiego, wyjeżdżając z pętli autobusowej, nie ustąpił pierwszeństwa 56-letniemu kierowcy autobusu miejskiego.

"W wyniku tego zdarzenia kierujący autobusem miejskim oraz pasażerka autobusu podmiejskiego zostali zabrani do szpitala, gdzie znajdują się pod opieką lekarzy" - przekazała Komenda Miejska Policji w Słupsku w mediach społecznościowych.

Kierowcy byli trzeźwi

Policjanci pracują na miejscu i wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Wiadomo już, że kierowcy byli trzeźwi. "W tym miejscu z uwagi na zablokowaną jezdnię ul. Hubalczyków występują utrudnienia. Pojazdy przepuszczane są jedną stroną pętli autobusowej oraz kierowane są z ul. Hubalczyków w ul. Łady-Cybulskiego" - przekazali funkcjonariusze.

Autorka/Autor: MAK/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KMP Słupsk

Słupsk
