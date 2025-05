Do zdarzenia doszło w Słupsku Źródło: Google Earth

Policjanci zapobiegli bójce pseudokibiców podczas meczu w Słupsku (Pomorskie). Na boisko wtargnęło kilkadziesiąt osób. Policjanci w porę opanowali sytuację, ale dwóch z nich zostało rannych. Pseudokibice rzucali w nich kamieniami.

Do zdarzenia doszło podczas sobotniego meczu. Około godziny 19.50, w trakcie przerwy, kilkudziesięciu pseudokibiców Gryfa Słupsk oraz Elany wtargnęło na murawę, żeby zacząć bójkę. Policjanci skutecznie nie dopuścili do starcia. Użyli środków przymusu bezpośredniego i rozdzielili grupy, które ostatecznie wróciły do sektorów.

"Agresywni pseudokibice mimo tego zaczęli demolować sektor i atakować policjantów, rzucając w nich kamieniami i innymi przedmiotami. W wyniku ataku dwóch funkcjonariuszy zostało rannych, a uszkodzeniu uległ policyjny sprzęt" - przekazała Pomorska Policja.

Jak mówi nam kom. Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, obrażenia policjantów nie są poważne - są to ogólne stłuczenia, a funkcjonariuszka ma dodatkowo złamany palec.

Policjanci zatrzymali dwóch agresorów, którzy odpowiedzą teraz za zniszczenie mienia. Do sądu trafią też wnioski o ukaranie za wtargnięcie na boisko oraz naruszenie przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych.

Czynności w tej sprawie trwają .

Gryf Słupsk: nie popieramy żadnych przejawów agresji

Oświadczenie w tej sprawie opublikował w mediach społecznościowych klub Gryf Słupsk. Jak podkreślili przedstawiciele, "stanowczo odcinają się" od incydentu.

"Nie popieramy i nigdy nie będziemy popierać jakichkolwiek przejawów agresji, wandalizmu czy braku szacunku – niezależnie od okoliczności czy emocji towarzyszących meczom. Takie zachowania są sprzeczne z wartościami, które promujemy jako klub: fair play, wzajemny szacunek i sportowy duch rywalizacji".

