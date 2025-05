Oparzenia 80 procent ciała. Trzylatka nie żyje, rodzice w areszcie

Słupsk. Wniosek o areszt dla rodziców zastępczych zmarłej 3-latki Źródło: TVN24

Wstrząs pooparzeniowy był przyczyną śmierci trzylatki, która w piątek trafiła do szpitala w Słupsku - to wstępne wyniki sekcji. Dziewczynka miała oparzone 80 procent ciała. Rodzice zastępczy dziecka usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który skutkował śmiercią. Trafili do aresztu.

O wstępnych wynikach sekcji trzylatki poinformowała nas Natalia Gawrych z Prokuratury Rejonowej w Słupsku. Dziewczynka miała oparzone 80 procent ciała, a przyczyną jej śmierci był wstrząs pooparzeniowy.

Prokurator Gawrych dodała, że te wstępne wyniki wskazują na to, że nie był to nieszczęśliwy wypadek. Rodzice zastępczy dziewczynki, 26-letni mężczyzna i 25-letnia kobieta, usłyszeli w sobotę zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który skutkował śmiercią.

Rodzice zastępczy trzyletniej dziewczynki usłyszeli zarzuty Źródło: PAP/Piotr Kowala

Rodzice zastępczy trafili do aresztu

Policja zgłoszenie o śmierci trzyletniej dziewczynki, która trafiła do szpitala w Słupsku (woj. pomorskie) z rozległymi oparzeniami dostała w piątek.

Jak przekazała nam wtedy Monika Zacharzewska-Tomasik z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, lekarze walczyli o życie dziecka przez około godzinę. Niestety, nie udało się go uratować.

Rodzice zastępczy trzyletniej dziewczynki usłyszeli zarzuty Źródło: PAP/Piotr Kowala

Sąd postanowił o trzymiesięcznym areszcie dla podejrzanych rodziców zastępczych dziewczynki. Grozi im dożywocie.

Informację o wstępnych wynikach sekcji zwłok jako pierwsze podało RMF FM.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo