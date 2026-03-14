Do zdarzenia doszło w Słupsku (Pomorskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek rano policjanci z komisariatu w Słupsku (woj. pomorskie) otrzymali zgłoszenie od kobiety, że na jednym z miejscowych parkingów podjechał do niej kierowca Renaulta, który miał pretensje za manewr drogowy, który wcześniej wykonała. Według relacji kobiety, mężczyzna wysiadł z samochodu, był agresywny, szarpał ją, groził jej, a następnie opluł. Po wszystkim wsiadł do auta i odjechał.

Następnego dnia kryminalni zatrzymali 40-letniego mieszkańca Słupska. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów kierowania gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej.

Agresywny kierowca szarpał kobietę na parkingu. Zdenerwował go jej manewr drogowy Źródło: KMP Słupsk

"40-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie prokurator zastosował wobec niego dozór, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania i zbliżania się do pokrzywdzonej kobiety. Za te przestępstwa grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności" - przekazała słupska komenda.

Opracowała Natalia Grzybowska