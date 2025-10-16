Logo strona główna
Trójmiasto

Ogromny pożar fabryki okien. 80 strażaków w akcji, droga krajowa zamknięta

Pożar fabryki okien w Rusocinie pod Pruszczem Gdańskim
Pożar fabryki okien w Rusocinie pod Pruszczem Gdańskim
Źródło: KP PSP w Pruszczu Gdańskim
20 strażackich zastępów gasiło ogromny pożar fabryki okien w Rusocinie pod Pruszczem Gdańskim. Ogień został zauważony przez pracowników, którzy ewakuowali się na zewnątrz. Obecnie trwa dogaszanie ognia. Droga Krajowa 91 w Rusocinie w związku z akcją strażaków będzie zamknięta przez kilka godzin.

Po północy do stanowiska kierowania w Pruszczu Gdańskim wpłynęło zgłoszenie o pożarze hali magazynowej przy ulicy Rataja w miejscowości Rusocin. Na miejsce pojechały zastępy z powiatu gdańskiego jak i samego Gdańska. - Pożar bardzo szybko się rozprzestrzenił, ponieważ wewnątrz było bardzo dużo składowanego drewna, przed naszym przybyciem ewakuowały się wszystkie osoby z tego obiektu, nikt nie został poszkodowany - poinformował mł. kpt. Marcin Tabiś ze straży pożarnej w Pruszczu Gdańskim.

Pożar fabryki okien w Rusocinie pod Pruszczem Gdańskim
Pożar fabryki okien w Rusocinie pod Pruszczem Gdańskim
Źródło: KP PSP w Pruszczu Gdańskim
Pożar fabryki okien w Rusocinie pod Pruszczem Gdańskim
Pożar fabryki okien w Rusocinie pod Pruszczem Gdańskim
Źródło: KP PSP w Pruszczu Gdańskim

Trwa dogaszanie. Zamknięta droga krajowa

Strażak poinformował, że w szczytowym momencie największego pożaru z żywiołem walczyło 20 zastępów strażackich, to jest 80 strażaków. - Trwa dogaszanie tego pożaru. Ruch na drodze krajowej 91 na odcinku od ronda w Rusocinie do wysokości ulicy Rataja oraz na samej ulicy Rataja zamknięty będzie jeszcze do kilku godzin, policja kieruje na wyznaczone objazdy. Obecnie nie ma zagrożenia toksycznym dymem w związku z pożarem, ale na wszelki wypadek mieszkańcy miejscowości Cieplewo proszeni są o nieotwieranie okien - podsumował oficer prasowy straży pożarnej w Pruszczu Gdańskim.

Pożar fabryki okien w Rusocinie pod Pruszczem Gdańskim
Pożar fabryki okien w Rusocinie pod Pruszczem Gdańskim
Źródło: KP PSP w Pruszczu Gdańskim

Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Pruszczu Gdańskim

TAGI:
Pruszcz Gdańskiwojewództwo pomorskiePomorzeGdańskpożarStraż pożarna
