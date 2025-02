Dr Duszczyk: szczególnym elementem jest uchronienie środowiska lokalnego

- W tym miejscu nastąpi akumulacja nadmiaru ilości wody użytej do gaszenia lub innego środka gaśniczego, ale opartego na wodzie. Bardzo ważnym elementem jest tutaj, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się właśnie tej wody popożarowej, ponieważ w takich przypadkach woda gaśnicza jest jak taki ekstrahent (ciekły rozpuszczalnik - red.) - powiedział Duszczyk.

Jak wyjaśnił, taka woda będzie wymywać wszystko, co znajdowało się w hali. - Jeżeli zostały spalone baterie litowo-jonowe, taka woda użyta do gaszenia wypłucze nam związki litu, może wypłukać również związki kobaltu, niklu. Szczególnym elementem jest tutaj uchronienie środowiska lokalnego w okolicy tej hali, by ta woda nie przedostała się do gruntu - wskazał.