Nie kursowały pociągi z Lęborka do Słupska. Problemy z trakcją
Ruch pociągów na trasie Słupsk – Lębork był wstrzymany ze względu na awarię sieci trakcyjnej na jednotorowej linii kolejowej 202 Potęgowo – Damnica.
Jak podawał Piotr Hamarnik z zespołu prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, awaria skutkowała brakiem zasilania sieci trakcyjnej i konieczne było wstrzymanie ruchu pociągów na trasie Lębork – Słupsk.
- Służby cały czas pracują nad przywróceniem ruchu kolejowego. Naprawa trwa od godziny 13 - mówił po godzinie 17 Hamarnik.
Jak przekazał Przemysław Zieliński z PKP PLK, dopiero około 16 zlokalizowano miejsce, w którym doszło do usterki. Na razie nie wiadomo, czy to jedyne miejsce, w którym doszło do uszkodzeń. - Standardowo usuwanie tego typu awarii zajmuje dwie, trzy godziny od momentu rozpoczęcia robót - zauważył.
Pociąg z Warszawy stoi w Słupsku
Największe opóźnienie miał pociąg relacji Gdynia Główna - Słupsk, który wyjeżdżał o godzinie 12.08 i utknął na stacji Pogorzelice. Jego opóźnienie wynosiło 265 minut.
Z kolei na stacji Słupsk utknął pociąg Słoneczny Kolei Mazowieckich (KM) relacji Ustka – Warszawa Zachodnia.
Z aktualnych komunikatów KM wynika, że na stację zostały podstawione autobusy, które dowiozą pasażerów do stacji: Lębork, Wejherowo, Gdynia Główna.
Tam, z biletami kupionymi na pociąg Słoneczny, pasażerowie będą się mogli przesiąść do pociągów InterCity: Delfin relacji Łeba – Warszawa Zachodnia, Posejdon relacji Kołobrzeg – Kraków Główny, Bryza relacji Szczecin Główny – Olsztyn Główny (honorowanie biletów na odcinku Lębork - Sopot), Karpaty relacji Gdynia Główna – Zakopane.
Po godzinie 19 ruch przywrócono
Jak poinformowało PKP PLK, o godz. 19.05, po naprawie sieci trakcyjnej, ruch na linii kolejowej 202 (Lębork - Słupsk) został wznowiony. "Przywracana jest rozkładowa jazda pociągów" - podano w komunikacie.