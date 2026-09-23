Poszukiwany trzema listami gończymi wpadł w ręce policjantów. Nie płacił alimentów
Pod koniec ubiegłego tygodnia policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku ustalili miejsce pobytu 53-letniego mężczyzny poszukiwanego trzema listami gończymi. Funkcjonariusze zatrzymali go.
Jeden z listów gończych wydała prokuratura w związku z zastosowaniem wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania na okres 30 dni. Dwa kolejne wystawiły sądy rejonowe w Tychach i Wadowicach. Na ich podstawie 53-latek ma do odbycia karę pozbawienia wolności w wymiarze ośmiu miesięcy i 127 dni.
Mężczyzna był poszukiwany w związku z podejrzeniem uporczywego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. Jak przekazała podkom. Anna Banaszewska z Zespołu Prasowego KWP w Gdańsku, jest to przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu karnego.
Mężczyzna już odbywa karę
Po wykonaniu niezbędnej dokumentacji policjanci przewieźli zatrzymanego do Aresztu Śledczego w Gdańsku.