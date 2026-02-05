Pożar w szkole. Ewakuowano uczniów i nauczycieli

Do zdarzenia doszło w powiecie sztumskim Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek po godzinie 11 strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie, otrzymali zgłoszenie o pożarze sadzy w kominie szkoły w Mikołajkach Pomorskich.

- Sadze delikatnie się zapaliły. Na miejscu działały 4 zastępy straży pożarnej. Sytuacja jest opanowana - powiedział kapitan Piotr Spiżewski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

Konieczna była ewakuacja 110 uczniów i 10 nauczycieli. Nikt nie został poszkodowany.

- Dyrektorka szkoły podjęła decyzję o ewakuacji szkoły. Dzieci zostały przeprowadzone do budynku obok i były pod opieką - dodał strażak.

Jak podkreślił kapitan Spiżewski, mogą być dwie przyczyny zapalenia się sadzy w kominie - pierwsza to zmniejszenie drożności komina ze względu na nagromadzenie sadzy, druga - opalanie niewłaściwym, wilgotnym materiałem.

OGLĄDAJ: TVN24 HD