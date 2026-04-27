Trójmiasto Spali, gdy oblał ich benzyną i podpalił. Kobieta nie żyje. Wyrok

Do zdarzenia doszło w Malborku Źródło: Google Maps

Do tragicznego zdarzenia doszło w lutym 2025 roku w Malborku. Śledczy ustalili, że 39-letni wówczas Piotr J. podszedł do dwóch śpiących osób w kryzysie bezdomności i oblał je benzyną.

Mężczyzna obudził się i zauważył, że pali się jego but oraz koc, którym był przykryty. Zobaczył też, że pali się odzież kobiety leżącej obok. Zaczął jej pomagać gasić ogień.

Sprawca w tym czasie uciekł.

Kobieta nie przeżyła

Kobieta, która doznała poparzeń II i III stopnia, zmarła w szpitalu. Mężczyzna nie odniósł większych obrażeń.

Piotra J. zatrzymano niedługo po zdarzeniu. Nie przyznał się do winy i zapewniał, że nie ma nic wspólnego ze zdarzeniem, a benzynę kupił do spalenia gałęzi na działce.

Policja zatrzymała osobę podejrzewaną o podpalenie w Malborku Źródło: KPP Malbork

Wyrok za podpalenie dwóch osób

W piątek (24 kwietnia) przed Sądem Okręgowym w Gdańsku zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd uznał Piotra J. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i wymierzył karę łączną 24 lat i trzech miesięcy pozbawienia wolności (24 lata za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a także sześć miesięcy za kierowanie gróźb pozbawienia życia i spowodowania uszkodzeń ciała poprzez podpalenie).

Ponadto sąd orzekł od oskarżonego na rzecz jednego z pokrzywdzonych 20 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia oraz 2,5 tysiąca złotych tytułem odszkodowania.

Wyrok nie jest prawomocny.

