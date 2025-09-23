Był poszukiwany. Wpadł, bo załatwiał się na ścianę budynku

Do zatrzymania doszło na ulicy Staromiejskiej w Lęborku. Policjanci, którzy patrolowali ten rejon miasta, zauważyli, że przy jednej ze ścian budynku mężczyzna się załatwia. Funkcjonariusze wylegitymowali go.
Wyszło na jaw, że 43-latek był od maja tego roku poszukiwany do odbycia łącznej kary około półtora roku pozbawienia wolności za przestępstwo kradzieży i uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. Dodatkowo sąd wydał za nim dwa listy gończe.
Za popełnione wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem, a następnie zatrzymany i przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie wcześniej zasądzoną karę.
