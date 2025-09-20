Pożar hurtowni chemicznej. "Duże zadymienie"

Ogień pojawił się przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 43 w Lęborku. Starszy kapitan Marcin Elwart, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, przekazał, że na miejscu występuje duże zadymienie, ale sytuacja jest pod kontrolą.
- W jednym z pomieszczeń stolarni doszło do pożaru. Dym przedostał się do przestrzeni dachu i poddasza. Nie ma osób poszkodowanych - dodał.
Na miejscu pracowało siedem zastępów straży pożarnej.
