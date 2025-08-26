Spowodował kolizję i uciekł, polityk był pijany. "Złożę rezygnację"

Do zdarzenia doszło w Lęborku

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w sobotę (23 sierpnia) przed godziną 21 w Lęborku. Policjanci dostali zgłoszenie o tym, że kierowca osobowej kii uderzył w inny samochód i uciekł. Już po kilku minutach funkcjonariusze odnaleźli sprawcę.

- Badanie alkomatem wykazało, iż 43-latek posiadał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany, a policjanci zabezpieczyli ślady, wykonali dokumentację fotograficzną, przeprowadzili oględziny uszkodzonych pojazdów oraz przesłuchali świadków tego zdarzenia - przekazała aspirant sztabowa Magdalena Zielke z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

To radny powiatu

Radio Gdańsk poinformowało, że 43-latek to Marcin Brodalski, polityk Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący rady powiatu lęborskiego.

- Taka sytuacja nigdy nie powinna była się wydarzyć, chcę za nią przeprosić. Właściwym organom przedstawię istotne, osobiste okoliczności tego zdarzenia. Do czasu wyjaśnienia tej sprawy złożę rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego rady powiatu lęborskiego - powiedział Brodalski Radiu Gdańsk.

Próbowaliśmy skontaktować się z radnym, ale bezskutecznie.

Jak dodała policja, mężczyzna poniesie odpowiedzialność za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu oraz spowodowanie kolizji drogowej. Materiał dowodowy trafił już do prokuratury.

OGLĄDAJ: Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne" Zobacz cały materiał

OGLĄDAJ: TVN24 HD