Pociąg potrącił dwóch mężczyzn, jeden nie żyje

Zgłoszenie o wypadku służby dostały o godzinie 15.30. Jak przekazała nam asp. sztab. Marta Szałkowska z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, dwóch mężczyzn potrącił pociąg relacji Łódź-Kołobrzeg na torach przy ulicy Staszica.
- Mężczyźni przechodzili w miejscu niedozwolonym. Jeden z nich poniósł śmierć na miejscu, drugi z obrażeniami został przetransportowany do szpitala - powiedziała nam oficer prasowa.
Utrudnienia
Jak dodała, ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyźni nie znali się, przechodzili w tym samym miejscu. Poszkodowany, który trafił do szpitala, to ponad 60-letni mężczyzna. Tożsamość zmarłego śledczy ustalają.
Ruch pociągów z powodu wypadku został wstrzymany. Została uruchomiona komunikacja zastępcza.
