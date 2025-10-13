Pociąg potrącił dwóch mężczyzn, jeden nie żyje

Do zdarzenia doszło w powiecie lęborskim Źródło: Google Earth

Zgłoszenie o wypadku służby dostały o godzinie 15.30. Jak przekazała nam asp. sztab. Marta Szałkowska z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, dwóch mężczyzn potrącił pociąg relacji Łódź-Kołobrzeg na torach przy ulicy Staszica.

- Mężczyźni przechodzili w miejscu niedozwolonym. Jeden z nich poniósł śmierć na miejscu, drugi z obrażeniami został przetransportowany do szpitala - powiedziała nam oficer prasowa.

Jak dodała, ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyźni nie znali się, przechodzili w tym samym miejscu. Poszkodowany, który trafił do szpitala, to ponad 60-letni mężczyzna. Tożsamość zmarłego śledczy ustalają.

Ruch pociągów z powodu wypadku został wstrzymany. Została uruchomiona komunikacja zastępcza.

