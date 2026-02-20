Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Czarzasty zdecydował w sprawie projektu prezydenta
Czarzasty zdecydował w sprawie projektu prezydenta
Trójmiasto

Dzieci okradły troje seniorów

Dzieci jednego dnia okradły troje seniorów
Do zdarzenia doszło w Lęborku
Źródło: Google Maps
72-letni mężczyzna zawiadomił policję, że ktoś ukradł mu rower. Chwilę później zaczęli zgłaszać się kolejny poszkodowani. 80-latek stracił hulajnogę, a 73-latka telefon, pieniądze i karty płatnicze. Jak się szybko okazało, za kradzieżami stoją dzieci: 11-latek i jego rówieśniczka. Jednego dnia popełnili szereg przestępstw.

Wszystko działo się we wtorek w Lęborku (województwo pomorskie). Policja odtworzyła przebieg zdarzeń między innymi dzięki zapisom z kamer monitoringu.

- Zaczęło się od kradzieży hulajnogi o wartości tysiąca złotych. We wtorek rano 11-latek i towarzysząca mu rówieśniczka, ukradli ją spod jednego z budynków mieszkalnych w Lęborku, działając na szkodę 80-latka. Jeździli nią po mieście, aż pod jednym ze sklepów zauważyli pozostawiony bez zabezpieczenia rower. Jednoślad był własnością 72-latka, który wszedł do sklepu po zakupy - przekazała asp. sztab. Marta Szałkowska z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Jak dodała, chłopiec wsiadł na rower i odjechał nim w kierunku najbliższego osiedla. Gdy przejażdżka mu się znudziła, porzucił jednoślad na chodniku. Hulajnogę dzieci sobie jednak jeszcze zostawiły.

Dzieci jednego dnia okradły troje seniorów
Dzieci jednego dnia okradły troje seniorów
Źródło: KPP Lębork

Dzieci razem z rodzicami dostali wezwanie do komendy

Jak relacjonuje oficer prasowa, 11-latek wyniósł z jednego ze sklepów nóż, którym próbował przeciąć zabezpieczenie antykradzieżowe innego roweru. Kiedy nie udało mu się tego zrobić, wyrzucił skradziony przedmiot.

Tego samego dnia, jeszcze przed południem, dzieci odwiedziły bibliotekę.

- Tam zwróciły uwagę na torebkę zajętej grą w szachy 73-latki. Po cichu wyjęły z niej telefon komórkowy oraz portfel z pieniędzmi i kartami płatniczymi. Wykorzystały gotówkę i karty seniorki na zakupy w kilku sklepach. Kupując kebaby, napoje i słodycze, a nawet namiot, poduszki i walkie-talkie, wykonały łącznie 11 płatności zbliżeniowych na kwotę prawie 200 złotych - powiedziała Szałkowska.

Brutalny atak maczetą w Krakowie. Wśród sprawców trójka dzieci
Dowiedz się więcej:

Brutalny atak maczetą w Krakowie. Wśród sprawców trójka dzieci

Kraków

Dzieci próbowały rozłożyć namiot w parku, ale bezskutecznie.

- Stwierdziły więc, że już nie jest im potrzebny. Hulajnoga też już im się znudziła, dlatego ze skradzionym w bibliotece telefonem wylądowała w rzece - dodała policjantka.

Funkcjonariusze szybko ustalili, kto odpowiada za kradzieże. Dwoje 11-latków razem z rodzicami zostali wezwani do lęborskiej komendy. Teraz ich sprawą zajmie się sąd rodzinny.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała: Marta Korejwo-Danowska

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Lębork

Udostępnij:
Tagi:
dzieckoPolicjaLębork
Czytaj także:
Widok na szczyt Grossglockner od strony południowej
Zostawił partnerkę podczas wspinaczki, zmarła. Alpinista uznany za winnego 
Świat
Marcin Kierwiński
Szef MSWiA o "retorycznej zdradzie narodowej"
Polska
imageTitle
Kije i kaski fruwały w powietrzu
EUROSPORT
imageTitle
Dramatyczny upadek faworyta. "Takiej kraksy nie widziałem"
EUROSPORT
Patryk Jaki
Patryk Jaki zaparkował na zakazie, chwilę później udzielał wywiadu. Sprawę wyjaśnia policja
WARSZAWA
Lawina w Utah
Lawina porwała 11-latkę. Dziewczynka zginęła
METEO
Pilne
Jest ruch Czarzastego w sprawie projektu prezydenta
Polska
Kard. Grzegorz Ryś na uroczystym ingresie w katedrze na Wawelu
"Niesłychany" dzień modlitwy. "Za przestępstwa, jakich żeśmy się dopuścili"
Kraków
portfel euro shutterstock_2066875919
Euro w Polsce? "Trzeźwy osąd"
BIZNES
imageTitle
Mali wymyślili fabrykę mistrzów
EUROSPORT
Unitree Go2, cyberpies
Kto zbudował psa-robota? Kłopoty uczelni na targach AI
Świat
Szpital
Leczenie SM w zawieszeniu. Szpital nie ma za co kupić leków
Piotr Wójcik
GettyImages-2262613424
O medalach zadecydowały ułamki sekund
RELACJA
polpasiec shutterstock_2334631111
Ta wysypka może skończyć się udarem i utratą wzroku. Lekarze: zachorowalność w Polsce rośnie
Zdrowie
Żołnierze Korei Północnej
"10 tysięcy". Zełenski: są na terytorium Rosji
Świat
Viktor Orban
Orban: ci, którzy zamknęli Przyjaźń, wysadzili Nord Stream
BIZNES
Miał ponad trzy promile alkoholu w organiźmie i puste butelki w aucie
Pijany uciekał przed policją. W samochodzie miał puste butelki
Wrocław
Spotkanie ministrów obrony państw należących do grupy E5
Szef MON: od czasów zimnej wojny takiej operacji nie było
Polska
Pociągi z Deutsche Bahn zawierają azbest?
PKP Intercity i wagony z Niemiec: "tony azbestu"? Spółka wyjaśnia
Gabriela Sieczkowska
Andrzej Mountbatten-Windsor w samochodzie po przesłuchaniu
Zdjęcie obiegło świat. "Nie jest to szczególnie budujący widok"
Świat
Eric Dane
"Trudno jednoznacznie wskazać początek". Jak może objawiać się ALS?
Zdrowie
Pikieta pod bramą główną Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej
Dymy, bębny i syreny. Walczą o zabrane im 500 złotych miesięcznie
Katowice
Śnieżyca w Sapporo
Atak zimy. Setki zamkniętych szkół, paraliż na kolei
METEO
Narendra Modi, Sam Altman, Dario Amodei
Wszyscy złapali się za ręce, tylko nie oni
BIZNES
57-latek był poszukiwany dwoma listami gończymi
Od przemytu do wynajmu domków letniskowych. Zatrzymany kolejny członek gangu
Kraków
Książę Andrzej
Były książę opuścił areszt. Co się teraz wydarzy?
Świat
shutterstock_2603716303
Wyjęli kobiecie wątrobę, usunęli olbrzymi guz i wszczepili ją z powrotem. Wielki sukces polskich lekarzy
Zdrowie
Nielegalne odpady śmieci
Kolejne osoby zatrzymane w sprawie mafii śmieciowej
Katowice
Światowe Mistrzostwa bojerów przeniesione do Dąbek
Spektakularne nagrania z lodowych jachtów. Lodowe warunki lepsze w Polsce niż w Szwecji
Szczecin
imageTitle
Całował, roztrzaskał okulary. Ojciec w amoku po występie syna
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica