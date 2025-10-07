Samochód wjechał w pieszych, wśród rannych dziecko

Kobieta została zatrzymana w Pucku Źródło: Google Earth

Do wypadku doszło we wtorek rano na ulicy Skarszewskiej w miejscowości Łebcz.

Jak przekazał młodszy kapitan Maciej Kuptz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, trzy osoby zostały zabrane do szpitala w Wejherowie. Były przytomne.

Podkomisarz Mirosław Monczak z Komendy Powiatowej Policji w Pucku poinformował, że 78-letni kierujący jechał samochodem w kierunku miejscowości Łebcz, omijając pieszych w nieprawidłowy sposób, którzy również w niewłaściwy sposób poruszali się po drodze.

- Doszło do potrącenia dwóch kobiet w wieku 70 i 66 lat i dziewczynka w wieku 4 lat. Poszkodowani trafili do szpitala w Wejherowie. Kierowca był trzeźwy - przekazał policjant.

