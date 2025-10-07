Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Samochód wjechał w pieszych, wśród rannych dziecko

Wypadek w Łebczu
Kobieta została zatrzymana w Pucku
Źródło: Google Earth
Samochód wjechał w pieszych w miejscowości Łebcz na Pomorzu. Poszkodowane zostały trzy osoby w tym dziecko. Trafiły do szpitala w Wejherowie.

Do wypadku doszło we wtorek rano na ulicy Skarszewskiej w miejscowości Łebcz.

Jak przekazał młodszy kapitan Maciej Kuptz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, trzy osoby zostały zabrane do szpitala w Wejherowie. Były przytomne.

Zdarzenie w miejscowości Łebcz
Zdarzenie w miejscowości Łebcz
Źródło: OSP Łebcz

Podkomisarz Mirosław Monczak z Komendy Powiatowej Policji w Pucku poinformował, że 78-letni kierujący jechał samochodem w kierunku miejscowości Łebcz, omijając pieszych w nieprawidłowy sposób, którzy również w niewłaściwy sposób poruszali się po drodze.

Zdarzenie w miejscowości Łebcz
Zdarzenie w miejscowości Łebcz
Źródło: OSP Łebcz

- Doszło do potrącenia dwóch kobiet w wieku 70 i 66 lat i dziewczynka w wieku 4 lat. Poszkodowani trafili do szpitala w Wejherowie. Kierowca był trzeźwy - przekazał policjant.

557695401_1310934387495728_6755318693257165081_n
557695401_1310934387495728_6755318693257165081_n

Jako pierwsze informacje podało RMF FM.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ratownictwo Medyczne Puck

Udostępnij:
TAGI:
WypadekPomorze
Czytaj także:
Szymon Hołownia
"Nas się rozbić nie da". Hołownia: ani jedna osoba nie rozważa odejścia
Polska
Tragiczny wypadek w Łaniętach
Auto dachowało, kierowca nie żyje
Łódź
Policjanci zatrzymali kierowcę, który przewoził pasażerkę w bagażniku
Pod wpływem narkotyków, z sądowymi zakazami, przewoził pasażerkę w bagażniku
WARSZAWA
Gęsta mgła
13 województw z ostrzeżeniami. Warunki będą trudne
METEO
Robert Kalinak, Denys Szmyhal
Niespodziewany ruch słowackiego rządu. Chodzi o Ukrainę
Świat
Fragment nagrania z kamery w mundurze policjanta
Postrzelił policjanta na stacji benzynowej, uciekł do restauracji
Świat
Wypadek na alei Mickiewicza w Krakowie
16-letni Mateusz zginął w wypadku, sąd zmienił decyzję w sprawie kierowcy
Kraków
Atak na policjantkę w komisariacie (zdj. ilustracyjne)
W komisariacie zaatakował policjantkę
Wrocław
imageTitle
Sprowadził żelki, czekali na niego policjanci
EUROSPORT
Jilly Cooper
Nie żyje autorka bestsellerów. "Niespodziewana śmierć", "ogromny szok"
Kultura i styl
imageTitle
Rywale Polaków bez lidera. Kradzież w tle
EUROSPORT
Obserwatorium Astronomiczne UMK w Piwnicach
Największy radioteleskop w Polsce bez pieniędzy. Jest odpowiedź ministra
Kujawsko-Pomorskie
unhcr genewa - Richard Juilliart shutterstock_1855941163
"Romana znam". Hołownia ma konkurenta z Polski
Polska
Nagroda Nobla
Ogłoszono laureatów Nagrody Nobla z fizyki
Świat
imageTitle
Mdlejąca tenisistka. Niepokojące obrazki z Chin
EUROSPORT
Każdy może przyjechać i zbierać
Każdy może przyjechać i zbierać z pola pomidory. Zakład przetwórczy nie nadąża
Lublin
Wypadek z udziałem autobusu miejskiego na Grochowie
Kobieta potrącona przez autobus na przejściu dla pieszych
WARSZAWA
Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty
Hołownia stawia warunki. "Jeżeli zostaną spełnione, złożę rezygnację"
Polska
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Rada Polityki Pieniężnej w akcji. "Spodziewamy się przerwy"
BIZNES
Zabił matkę
Zabił matkę młotkiem i nożem. Poszedł spać, rano zadzwonił na policję
Wrocław
imageTitle
Niesamowity wyczyn w snoookerze
EUROSPORT
Jon Chu i Jan Saczek
Wielki sukces młodych polskich filmowców
Kultura i styl
Wypadek w miejscowości Długa Kościelna
Czołowe zderzenie pod Warszawą, dwie osoby ranne
WARSZAWA
Boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus) - zdj. poglądowe
Te popularne grzyby mają supermoce i mogą nas uratować
Agnieszka Stradecka
shutterstock_166148447
Córka Robina Williamsa apeluje: przestańcie mu to robić
Kultura i styl
Wydatki Warszawy w 2025 roku
Pół roku i korekta. Nowe dane z gospodarki
BIZNES
Szymon Hołownia, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Michał Kobosko
Czy Polska 2050 przetrwa? Politolożka: potrzebny jest "plan B"
Polska
Agresywny mężczyzna zdemolował szpital
Zdemolował szpital i groził ratownikowi
Kujawsko-Pomorskie
Mężczyzna włamał się do studni głębinowej
Zniszczył studnię głębinową na terenie Trójmiasta
Trójmiasto
Tramwaj pomiarowy na remontowanym torowisku
Wagon pomiarowy na wyremontowanych torach. Tramwaje wracają na Ochotę
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica