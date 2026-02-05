8-latek topił się na basenie. Do sądu trafił akt oskarżenia

Do Sądu Rejonowego w Kościerzynie trafił akt oskarżenia w sprawie dramatycznego zdarzenia, do którego doszło w sierpniu 2024 roku na jednym z basenów w Kościerzynie (woj. pomorskie). Objęte zostały nim cztery osoby - dwie ratowniczki oraz dwoje opiekunów kolonijnych, którzy sprawowali opiekę nad grupą kolonijną.
Jak poinformował nas prok. Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, akt oskarżenia zawiera zarzuty dotyczące nieumyślnego narażenia małoletniego na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieumyślnego spowodowania choroby realnie zagrażającej jego życiu.
Chłopiec odzyskał czynności życiowe
W dniu zdarzenia 8-letni chłopiec, wypoczywający w ramach kolonii na Kaszubach, nagle zniknął pod wodą. Jedna z kąpiących się osób zauważyła sytuację i wyciągnęła dziecko, przekazując je ratownikom. Dzięki ich szybkiej reakcji udało się przywrócić chłopcu czynności życiowe. Dziecko zostało następnie przewiezione do szpitala w Gdańsku, gdzie na wiele dni wprowadzono je w stan śpiączki farmakologicznej.
Opracowała Natalia Grzybowska /tok
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24