Pożar chlewni. Zwierząt nie udało się uratować

Zgłoszenie o pożarze służby dostały w poniedziałek o 4.14. Jak przekazał nam kapitan Mateusz Szmaglik, w miejscowości Karsin w powiecie kościerskim doszło do pożaru chlewni i miejsca składowania balotów siana.

- Budynek jest cały objęty pożarem. Strażacy obronili pobliski budynek mieszkalny. Na miejscu działania prowadzi obecnie 14 zastępów straży pożarnej - przekazał w poniedziałkowy poranek.

Mieszkańcy próbowali ugasić pożar

Jak dodał, strażacy nie mogą wejść do środka ze względu na częściowe zawalenie i ryzyko dalszej degradacji budynku.

Szmaglik poinformował, że zwierząt nie udało się uratować. Wśród ludzi nie ma poszkodowanych - mieszkańcy ewakuowali się sami. Próbowali też ugasić pożar, ale bezskutecznie. Spaliło się też kilka samochodów.

