Niemowlę i kobieta zginęli w pożarze domu

Pożar w Gniewie. Zginęła kobieta z dzieckiem Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zgłoszenie o pożarze w miejscowości Gniew służby dostały w niedzielę o godzinie 2:46. - Na miejsce natychmiast zadysponowano jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Po przybyciu pierwszego zastępu strażacy zastali objęty ogniem budynek jednorodzinny - przekazał na antenie TVN24 kapitan Michał Myrda z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie.

Na miejscu byli również policjanci, którzy ewakuowali jedną osobę. Służby ustaliły, że w środku mogą być jeszcze dwie osoby.

Pożar Źródło: PSP Tczew

Kobiety i dziecka nie udało się uratować

- Po ich odnalezieniu zostały natychmiast ewakuowane na zewnątrz. Niestety u kobiety oraz 11-miesięcznego dziecka nie stwierdzono oznak życia. Ratownicy natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Pomimo intensywnych działań nie udało się przywrócić czynności życiowych obu poszkodowanym - dodał Myrda.

Pożar został już opanowany i ugaszony. W działaniach udział brało łącznie dziewięć zastępów straży pożarnej, trzy zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Na miejscu trwają czynności wyjaśniające okoliczności i przyczyny powstania pożaru.

Pożar Źródło: PSP Tczew