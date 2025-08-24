Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Niemowlę i kobieta zginęli w pożarze domu

Pożar w Gniewie. Zginęła kobieta z dzieckiem
Pożar w Gniewie. Zginęła kobieta z dzieckiem
Źródło: TVN24
Kobieta i 11-miesięczne niemowlę zginęli w pożarze domu w miejscowości Gniew (województwo pomorskie). Z budynku ewakuowano wcześniej jeszcze jedną osobę, trafiła ona do szpitala. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia.

Zgłoszenie o pożarze w miejscowości Gniew służby dostały w niedzielę o godzinie 2:46. - Na miejsce natychmiast zadysponowano jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Po przybyciu pierwszego zastępu strażacy zastali objęty ogniem budynek jednorodzinny - przekazał na antenie TVN24 kapitan Michał Myrda z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie.

Na miejscu byli również policjanci, którzy ewakuowali jedną osobę. Służby ustaliły, że w środku mogą być jeszcze dwie osoby.

Pożar
Pożar
Źródło: PSP Tczew

Kobiety i dziecka nie udało się uratować

- Po ich odnalezieniu zostały natychmiast ewakuowane na zewnątrz. Niestety u kobiety oraz 11-miesięcznego dziecka nie stwierdzono oznak życia. Ratownicy natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Pomimo intensywnych działań nie udało się przywrócić czynności życiowych obu poszkodowanym - dodał Myrda.

Pożar został już opanowany i ugaszony. W działaniach udział brało łącznie dziewięć zastępów straży pożarnej, trzy zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Na miejscu trwają czynności wyjaśniające okoliczności i przyczyny powstania pożaru.

Pożar
Pożar
Źródło: PSP Tczew

Autorka/Autor: MAK/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Tczew 

Udostępnij:
TAGI:
pożarwojewództwo pomorskie
Czytaj także:
22-latka z zarzutami za wyłudzenia i kradzież
Przekazała 20 tysięcy złotych "na szczepionkę ratującą życie"
WARSZAWA
Przymrozek, Grzędy koło Wałbrzycha
Grad, szron i trąby wodne. Sobotnia aura na zdjęciach
METEO
Kolizja w alei Krakowskiej
Uderzył w tył autobusu. "Miał około trzech promili"
WARSZAWA
shutterstock_268930547
Kumulacja w Lotto nadal rośnie
BIZNES
imageTitle
Siedemnaście dolarów za godzinę "najlepszej pracy na świecie"
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Ukraina świętuje. Zełenski: nie uboga krewna, lecz silny sojusznik
Świat
Fragmenty taśmy policyjnej pozostawione na polu kukurydzy w miejscowości Osiny, na które spadł dron
"Cały czas wprowadzano nas w błąd"
shutterstock_1956258484
Luka w systemie kaucyjnym? Wiceminister chce zmian
BIZNES
Jezioro zagraża miastom w północnym Pakistanie
Po lawinie powstało jezioro. Jest śmiertelnie niebezpieczne
METEO
imageTitle
Ten sam sędzia, podobna sytuacja, inna decyzja. Znów kontrowersja w meczu Barcelony
EUROSPORT
imageTitle
Hit z Polakami coraz bliżej. "To najważniejsza data"
EUROSPORT
Izraelski żołnierz w Tulkarm na okupowanym Zachodnim Brzegu
O tym planie debatują w Izraelu od 20 lat. Ma być "ostatecznym gwoździem w trumnie"
Świat
Mark Carney, premier Kanady
Premier Kanady z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie
Świat
pap_20240909_1TS
Atak na rosyjską elektrownię atomową. Pożar i spadek mocy
Świat
Samolot EasyJet
Miał halucynacje, próbował wedrzeć się do kokpitu. Powstrzymali go pasażerowie
Świat
imageTitle
Kosmiczny gol pogrążył Milan na otwarcie sezonu
EUROSPORT
AdobeStock_163181700
Babko, babko, udaj się... ale co dalej?
Justyna Suchecka
Dolina Pięciu Stawów Polskich w niedzielę o poranku
Za nami zimna noc. Gdzie było poniżej zera?
METEO
Pożar zakładu w Szczecinie
Nocny pożar hali, alert RCB. "Nie mogliśmy wprowadzić ratowników do wnętrza"
Szczecin
paczka, przesyłka
Kolejne kraje zawiesiły wysyłkę paczek do USA. "Nie chcemy ryzykować"
BIZNES
imageTitle
Ronaldo wciąż bez trofeum w Arabii Saudyjskiej. I tak zapisał się w historii
EUROSPORT
Wypadek na A2 na wysokości miejscowości Tarnawa Rzepińska
Ciężarówka staranowała bramki i stanęła w ogniu. Tragiczny wypadek na autostradzie
Lubuskie
Stacja paliwowa na zaanektowanym Krymie
Wzrost cen i braki benzyny w Rosji. "Pożar w jednej z rafinerii trwa już od dwóch dni"
PODSUMOWANIE
Stanisław Soyka
Będzie sekcja zwłok Soyki, rekordowo mało wody w Wiśle, wygrana Polek
TO WARTO WIEDZIEĆ
Chmury, burza, tęcza
Miejscami będzie tylko 15 stopni
METEO
Levante - Barcelona
Męczarnie Barcelony w Walencji. Powrót Lewandowskiego
EUROSPORT
imageTitle
De Bruyne już trafia dla Napoli. Zwycięstwo mistrza Włoch
EUROSPORT
imageTitle
Triumfy faworytów i ogromna niespodzianka. Poznaliśmy mistrzów Polski
EUROSPORT
imageTitle
Świątek jeszcze poczeka. Wiemy, kiedy zagra pierwszy mecz w US Open
EUROSPORT
Pożar pustostanu we wsi Pogórze
Pożar hali na Pomorzu. "Intensywna akcja gaśnicza"
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica